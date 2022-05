Il giorno dopo la grande parata in Russia per la Giornata della vittoria, continua l’offensiva in Ucraina lanciata a scopo “preventivo”, come ha detto Putin nel suo discorso annunciando che non ci sarà un’escalation: “L’orrore della guerra globale non deve ripetersi”. Il presidente Macron guarda alla fine del conflitto e dice: “La pace non si costruirà sull’umiliazione della Russia”.

Intanto continuano a cadere bombe su Odessa, dopo il raid durante la visita del presidente del consiglio europeo Michel. Sette missili lanciati sul centro commerciale della città hanno causato almeno un morto e 5 feriti. Nella notte un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk, nell’Ucraina orientale, un eremo del 1526 dove si erano raccolti molti rifugiati.

Oggi il premier italiano Mario Draghi incontrerà negli Usa Joe Biden. Al centro dei colloqui gli aiuti all’Ucraina, le sanzioni contro Mosca e la corsa per l’indipendenza dal gas russo. Il Presidente americano ha firmato la legge per un rapido invio di nuove armi a Kiev ispirata a una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler.

ORE 9:40 – TROVATI 44 CORPI DI CIVILI SOTTO LE MACERIE DI UN PALAZZO A IZYUM – I corpi senza vita di 44 civili sono stati trovati sotto le macerie di un palazzo a Izyum, nella regione di Kharkiv, nell’ovest dell’Ucraina. A farlo sapere è stato il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, su Telegram, secondo quanto riporta l’agenzia ucraina Unian.

“Nella città di Izyum temporaneamente occupata, dalle macerie di un edificio di cinque piani distrutto dagli occupanti nella prima decade di marzo, sono stati trovati i corpi di 44 civili. Questo è un altro orribile crimine di guerra degli occupanti russi contro i civili”, ha detto Sinegubov.

❗️The head of the #Kharkiv regional state administration said that 44 dead civilians were found in the rubble of a destroyed house in #Izyum. pic.twitter.com/tDshJBVvrM — NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022

ORE 9:10 – SAREBBERO 26MILA I SOLDATI RUSSI MORTI IN GUERRA, SECONDO KIEV – Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la Russia ha già perso 26.000 soldati, 1.170 carri armati 2.808 veicoli corazzati da combattimento e 519 sistemi di artiglieria. Lo fa sapere lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, secondo quanto riportano i media ucraini.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of May 10, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/rEP45AYABC — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 10, 2022

ORE 08:00 – MISSILI IPERSONICI SU ODESSA, COLPITO ANCHE UN HOTEL – Tre missili Kinzhal – i nuovi missili ipersonici della Russia – sono stati sparati da un aereo su un hotel nella zona di Odessa, colpito anche un centro commerciale con altri sette missili. È il bilancio fatto Sergey Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, citato dalla Cnn che ha geolocalizzato e verificato l’autenticità di due video che circolano sui social e mostrano danni significativi alla struttura turistica di Zatoka. Le unità russe hanno attaccato ieri la città usando sottomarini, navi e aerei. La Cnn afferma che non è chiaro perché sia stato colpito l’albergo e chi o cosa potesse ospitare.

ORE 7:30 – L’INTELLIGENCE BRITANNICA: “RUSSI HANNO SOTTOSTIMATO LA RESISTENZA UCRAINA” – Nel consueto aggiornamento quotidiano sull’andamento del conflitto in Ucraina, il ministero della Difesa britannico sottolinea che “la sottovalutazione da parte della Russia della resistenza ucraina e la sua pianificazione basata sul ‘miglior scenario possibile'”, che poi non si è materializzato, “hanno portato a fallimenti operativi dimostrabili, impedendo al presidente Putin di annunciare un significativo successo militare in Ucraina alla parata del Giorno della Vittoria del 9 maggio”.

” molto probabile che il piano di invasione della Russia si sia basato sul presupposto errato che le forze russe avrebbero incontrato una resistenza limitata – si legge nel report – Questo presupposto ha portato le forze russe a tentare di eseguire la fase iniziale dell’operazione con un approccio leggero e preciso, destinato a ottenere una rapida vittoria con costi minimi. Questo errore di calcolo ha portato a perdite insostenibili e a una successiva riduzione dell’attenzione operativa della Russia”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/l07FXELmoB 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1c0D5OtBGX — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 10, 2022

ORE 4:50 – INGRESSO FINLANDIA NELLA NATO “MOLTO PROBABILE”, DICE IL MINISTRO TUPPURAINEN – È “molto probabile” che la Finlandia chieda l’ingresso nella Nato. Lo afferma il ministro finlandese agli Affari Europei, Tytti Tuppurainen in un’intervista alla Cnn. Precisando che una decisione non è ancora stata presa, il ministro spiega come una possibile adesione alla Nato è una “risposta naturale” alla guerra della Russia in Ucraina. Il ministro si augura un “breve processo di ratifica” nel caso in cui la Finlandia chiedesse l’adesione.

My key messages in a live interview on #CNN yesterday: 🔸Finland is a safe country

🔸We are not neutral. We are part of the West, an 🇪🇺Member State and a close partner to NATO

🔸We will make our own decisions to safeguard the security of Finland and 🇫🇮citizens Here’s a clip👇 pic.twitter.com/Bh3zoYIR1e — Tytti Tuppurainen (@TyttiTup) May 4, 2022

ORE 02:15 – SETTE MISSILI SU ODESSA, ALMENO UN MORTO E 5 FERITI – Si contano almeno un morto e 5 feriti a Odessa a seguito di una serie di attacchi russi sferrati nelle ultime ore. In tutto sono stati lanciati 7 razzi di vecchio modello, riferisce il Comando operativo Sud ucraino citato dalla Ukrainska Pravda. Hanno causato una serie di incendi, tra cui uno in un centro commerciale, ha spiegato un portavoce dell’Ova di Odessa, Serhiy Bratchuk. Testimoni oculari riferiscono di almeno quattro esplosioni in città.

ORE 02:00 – ZELENSKY PRESENTA A UE SECONDA PARTE DEL QUESTIONARIO PER INGRESSO – “Oggi abbiamo compiuto un altro passo, molto importante e non solo formale, nel nostro cammino verso l’Unione europea. L’Ucraina ha sottoposto la seconda parte delle risposte a un apposito questionario che deve essere compilato da ogni Paese che aspira a far parte dell’Unione Europea. Di solito ci vogliono mesi. Ma abbiamo fatto tutto in poche settimane”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymir Zelensky sul suo canale Telegram.

ORE 01:00 – MISSILE RUSSO DISTRUGGE MONASTERO DI SAN GIORGIO USATO COME RIFUGIO – Un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogorsk, nell’Ucraina orientale, dove trovavano rifugio molti civili. Era già stato danneggiato lo scorso 12 maggio e diversi erano stati i feriti. Lo riferisce l’agenzia Ukrinform sul suo canale Telegram. L’Eremo, che risale al 1526, ricordato come “sentinella contro i tartari di Crimea”, appartiene al Patriarcato di Mosca e sorgeva sulla sponda destra del fiume Severskij Donec, affluente del Don. Nel 1637 fu costruita la Cattedrale della Santa Dormizione nella parte superiore del monte fatto di labirinti e passaggi.

ORE 00:30 – CAMERA USA VERSO VOTO SU PIANO DI AIUTI DA 40MLD – Negli Stati Uniti i democratici alla Camera puntano a votare nei prossimi giorni, forse già martedì, il pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari per l’Ucraina. Le risorse possono essere approvate dalla Camera con una maggioranza semplice, ma in Senato i democratici avranno bisogno di almeno 60 voti e dell’appoggio dei repubblicani. Al momento il Senato non è d’accordo sul provvedimento che la Camera intende votare.

ORE 00:15 – BIDEN A DIFESA: “STOP FUGA DI NOTIZIE SU INTELLIGENCE A KIEV” – Il presidente americano Joe Biden ha intimato ai vertici della sicurezza di mettere fine alla fuga di notizie sulla condivisione da parte degli Usa di informazioni di intelligence con l’Ucraina. Lo riferisce la Cnn citando una fonte interna, secondo la quale il capo della Casa Bianca la settimana scorsa ha parlato con il segretario alla Difesa, Llyod Austin, il direttore della Cia William Burns e il direttore della intelligence nazionale Avril Haines, dopo che sui media era circolata la notizia che informazioni fornite dagli Usa avevano aiutato gli ucraini a uccidere generali russi. A loro Biden ha sottolineato come queste fughe di notizie non aiutano e devono finire. La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha riferito che il presidente era “contrariato” e considerava “un errore” quanto accaduto.

ORE 00:00 – BIDEN FIORMA LEGGE USATA CONTRO HITLER – Il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge per velocizzare l’invio di armi all’Ucraina, ispirata ad una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler. Una firma definita “un passo storico” dal presidente ucraino. “Sono convinto che insieme vinceremo ancora, e difendermo la democrazia in Ucraina e in Europa, come 77 anni fa”, ha scritto Zelensky su Twitter.

