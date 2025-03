Un evento celeste ha catturato l’attenzione di molti italiani, soprattutto nel Sud Italia nelle ultime ore: una spettacolare spirale luminosa è apparsa incielo. Questo fenomeno, per quanto suggestivo, ha una spiegazione scientifica assolutamente ben precisa che non ha nulla a che fare con teorie alternative o eventi soprannaturali.

La missione NROL-69

La formazione della spirale luminosa è dovuta ad una azione antropica ovvero la missione denominata NROL-69, operazione del National Reconnaissance Office, ovvero l’agenzia di intelligence spaziale del Dipartimento della Difesa statunitense. Il lancio, avvenuto lunedì alle 18:48 (ora italiana) da Cape Canaveral, ha come obiettivo quello di posizionare alcuni satelliti da ricognizione in orbita terrestre bassa. Non si hanno informazioni più specifiche sul numero dei satelliti lanciati in orbita né sulla loro posizione in quanto la missione è riservata

Il ruolo di SpaceX nella formazione della spirale

La spettacolare spirale luminosa è il risultato di una procedura standard durante le operazioni di SpaceX. Quando il secondo stadio del razzo Falcon 9 completa la sua missione infatti prima di rientrare nell’atmosfera terrestre, esegue una manovra di “spurgo” per liberarsi del carburante e dell’ossidante residui nei serbatoi che forma appunto la spirale.

Durante questa operazione infatti il rilascio controllato di questi materiali conferisce al razzo un movimento rotatorio che, illuminato dalla luce solare, genera la caratteristica nuvola di gas a forma di spirale visibile dalla Terra.

Un fenomeno già documentato

Non è questa la prima volta che questo tipo di spettacolo celeste viene osservato. Episodi simili sono stati documentati in diverse parti del mondo, come alle Hawaii e in Nuova Zelanda, sempre in seguito a lanci di SpaceX. Nel gennaio 2023, ad esempio, il telescopio Subaru alle Hawaii ha catturato una formazione simile dopo il lancio di un satellite GPS. La particolare forma a spirale si crea quando lo stadio superiore del Falcon 9 rilascia il carburante in eccesso durante la discesa. La rotazione del razzo, necessaria per mantenere la stabilità dell’orientamento di volo, combinata con il rilascio di propellente, crea questo affascinante pattern luminoso.

