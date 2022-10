Fotografi, curiosi, cameraman e giornalisti. Tutti davanti all’ingresso della sede romana del partito di Giorgia Meloni compreso il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi giunto da solo in macchina per il faccia a faccia con la leader che lo ha atteso nel cortile del palazzo.

L’incontro pone le premesse per una tregua, dopo le tensioni che hanno reso turbolenta la partenza della nuova maggioranza. L’auspicio di entrambe le parti è di un epilogo ben diverso rispetto all’incontro di giovedì scorso alla Camera.

“Sì sicuramente, me lo auguro e ne sono convinto”. È quanto ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa riferendosi all’incontro tra la leader di FdI, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi appena arrivato nella sede di Fdi. A chi gli chiedeva che consigli avesse dato a Meloni, La Russa ha risposto: “Nessuno, non ne ha bisogno”.

Conclusosi dopo un’ora e mezza il nuovo incontro suggella la tregua nel centrodestra, dopo le tensioni che hanno reso turbolenta la partenza della nuova maggioranza di governo. Il leader di Forza Italia ha lasciato la sede di Fratelli d’Italia dinanzi alla folla di giornalisti e fotografi. L’auspicio di entrambe le parti è di un epilogo ben diverso rispetto all’incontro di giovedì alla Camera. Per il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa: “C’è armonia”.

Tra i tanti addetti ai lavori e sostenitori che attendevano l’uscita dei due leader all’ingresso della sede di Fdi c’era anche Gianni Cardia grande supporter di Silvio Berlusconi e suo sosia nella vita. Anzi più che un sosia, la sua ombra nelle uscite romane del Cavaliere.

Cardia, presente anche alla chiusura di campagna elettorale in Piazza del Popolo, non perde occasione per farsi ritrarre insieme al suo idolo. Una serie di foto che porta con sé, in una sorta di ‘book’ da mostrare ai curiosi, testimonianza della sua assoluta dedizione al leader di Forza Italia. Vestito con un doppiopetto nero e un cappello classico dello stesso colore, Cardia si augura un ruolo di primo piano per il ‘suo Silvio’ nell’esecutivo che verrà.

Riccardo Annibali

