Via libera allo scambio tra i primi 39 prigionieri palestinesi e i 13 ostaggi israeliani. Gerusalemme ha ricevuto l’elenco dei cittadini che torneranno oggi e ha già contattato le rispettive famiglie. Dopo un breve rinvio, i negoziatori del Qatar hanno riattivato il processo finalizzato al rilascio dei primi 13 rapiti: la fase è attesa da 48 giorni, e dall’entrata in vigore della tregua alle 7 del mattino (le 6 italiane) fino al momento programmato per il rilascio, alle 16 (le nostre 15).

La lista dei detenuti da liberare dovrebbe dare priorità ai bambini e una volta attraversato il valico di Rafah, gli ostaggi saranno consegnati a Israele in prossimità del confine, per poi essere trasferiti nella base militare di Hatzerim, situata nel sud del Paese. Il trasporto, come riportato da fonti ufficiali e dai media, potrebbe avvenire tramite elicotteri militari.

Ad assicurare il benessere degli ostaggi, a bordo di ogni velivolo sarà presente un team medico e l’utilizzo di cuffie speciali destinate ai più piccoli per attenuare il rumore durante il trasferimento.

39 detenuti palestinesi vicini al rilascio

Il Servizio Penitenziario israeliano ha ora in mano l’elenco dei 39 detenuti palestinesi che saranno rilasciati oggi nell’ambito dello scambio con i 13 ostaggi israeliani precedentemente portati da Hamas a Gaza. Al fine di esaminare attentamente i 39 detenuti, tra cui minorenni e donne, è stato previsto il loro trasferimento nella prigione di Ofer in Cisgiordania poco prima di mezzogiorno, precedendo il rilascio finale in Cisgiordania o a Gerusalemme est.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco