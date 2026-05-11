Chiara Ferragni ha un nuovo compagno, e per annunciarlo ha scelto il giorno del suo trentanovesimo compleanno. Accanto all’influencer, infatti, c’è ora Josè Hernandez, manager colombiano che, al contrario dell’ex moglie di Fedez, vive lontano dalla costante esposizione dei social. La conferma, è arrivata attraverso una foto diffusa sui social, pubblicata prima sul profilo di lui e poi condiviso dalla Ferragni. Lo scatto, li ritrae insieme davanti alla torta di compleanno durante i festeggiamenti organizzati per l’occasione.

Il nuovo inizio dell’influencer

La celebrazione, è avvenuta in una villa sul Lago di Como, in un contesto privato e raccolto. Questo momento, va a segnare una nuova fase nella vita di Chiara Ferragni dopo un periodo intenso dal punto di vista personale e mediatico. La storia sentimentale dell’influencer, torna così al centro dell’attenzione pubblica dopo la fine del matrimonio con Fedez (dal quale ha avuto due figli) e la breve relazione successiva con Giovanni Tronchetti Provera.

Chi è José Hernandez e come si sono conosciuti

José Hernandez è un manager di origini colombiane che ha studiato al Politecnico di Milano, ha lavorato per Pirelli e oggi ricopre il ruolo di Global Business Manager per Yokohama TWS. La conoscenza con l’influencer, risalirebbe ad un viaggio in Sud America, con la frequentazione che si sarebbe consolidata nei mesi seguenti, fino a diventare sempre più visibile anche in Italia. I due, sono stati avvistati nei mesi scorsi insieme a Milano, e avrebbero anche trascorso insieme una vacanza condivisa con i figli di lei, Vittoria e Leone, a testimonianza di un rapporto ormai entrato in una dimensione stabile. Dopo diversi scatti rubati, arriva anche la foto ufficiale, pubblicata direttamente dai due.

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Riccardo Tombolini