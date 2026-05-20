Nelle ultime ore, sono stai pubblicati diversi articoli sulla vicenda che sta riguardando Caparezza. Il cantante è stato sorpreso dalle telecamere di Google Maps su un marciapiede di Molfetta nel 2022. Cercando sulla mappa del colosso internet l’indirizzo via Bettino Ricarsoli 7, si possono vedere due sagome, ovviamente con le facce oscurate come da policy della Street View di Google.

Una delle due, ricalca alla perfezione la sagoma di Michele Salvemini (Caparezza), cantante classe 1973. La scoperta, risale a circa un anno fa. Su Reddit, nel format dedicato a Caparezza, l’utente DramaApprehensive312 ha pubblicato lo scatto diventato virale in queste ore.

La didascalia del post dell’utente, recita: “Ho trovato Caparezza su Google Maps“, con in allegato uno screenshot eseguito il 17 dicembre 2024. Lo scorso 16 maggio, un altro utente si è accorto della foto. Questa volta siamo su Facebook e l’utente in questione è OnofrioFlavia Brufo, che ha pubblicato lo scatto sul gruppo CapaRezza. La didascalia, questa volta recita: “Essendo di Molfetta, mi capita di informarmi sulle vie per scopo personale. Mi imbatto in ciò. Chissà cosa faceva nel 2022 lì“.

La pubblicazione della foto

Come si può vedere da Google Maps, la fotografia scattata a Caparezza non è recente: risale ad aprile 2022 ed è l’ultima di una serie. In questo esatto punto di Molfetta, infatti, sono state scattate ben nove foto pubblicate su Street View, con la prima che risale al 2009. Dai controlli effettuati, non risultano altri scatti del cantante pubblicati in quella via negli anni passati (o anche di una persona simile a lui). La domanda che davvero ci si pone è una: quell’uomo con i capelli ricci è davvero Caparezza? Michele Salvemini è nato a Molfetta, e non ha mai lasciato la sua città, come chiarito da lui stesso in un’intervista pubblicato sulla testata L’altra Molfetta, nel dicembre 2025:

“Molfetta è una madre, è una città che io associo all’amore materno, nonostante le contraddizioni evidenti che la caratterizzano“. La seconda domanda che ci si pone, è: che cosa ci faceva lì? In questo caso, la ricerca diventa ancora più interessante. All’indirizzo preciso dove è stata scattata la foto, infatti, c’è la sede del Drum Studio Molfetta, uno studio dove si possono fare corsi di batteria e strumenti a percussione. Ed è qui che insgna Rino Corrieri, batterista di Caparezza tra il 2000 e il 2023. Nella foto, il cantante sta parlando con uomo, e la sagoma pare corrispondere proprio a quella di Corrieri.

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Riccardo Tombolini