Tra tanti risultati positivi, il governo Meloni soffre perché gli italiani non fanno figli. In casa dei leghisti poi l’argomento manda tutti fuori di brocca: Salvini vede crescere soltanto il numero dei figli degli immigrati che non gli piacciono; Giorgetti paventa un futuro in cui non ci saranno più bravi cittadini da tassare. Ma ogni invito che questo esecutivo rivolge a procreare si infrange su varie questioni: meglio un gattino, preferisco la serie tv, voglio essere libera, mi piace viaggiare… Durante gli anni ’80, nella Bulgaria comunista, coniarono uno slogan per invitare a fare figli: “Gli sposati vivono più dei celibi”. Consigliamo questo al governo, anche se è una promessa bugiarda. Perché, come disse Montanelli all’epoca, “la verità è che agli sposati la vita sembra molto più lunga”.

Alessandro Agostinelli