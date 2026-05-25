I campionati d’Europa sono terminati, i verdetti sono stati assegnati e non sono mancate le sorprese.

Tra queste, anche la mancata qualificazione in Champions di determinati club, che con la mancata entrata nella massima competizione europea stabiliscono anche il record di squadre più ricche fuori dalla Champions. Ecco quali sono.

Squadre più ricche fuori dalla Champions

Chelsea : decimo posto in classifica, valore rosa di 1.16 miliardi di euro

: decimo posto in classifica, valore rosa di Tottenham : diciassettesimo posto in classifica, valore rosa di 803 milioni di euro

: diciassettesimo posto in classifica, valore rosa di Newcastle : dodicesimo posto in classifica, valore rosa di 708 milioni di euro

: dodicesimo posto in classifica, valore rosa di Nottingham Forest : diciassettesimo posto in classifica, valore rosa di 568 milioni di euro

: diciassettesimo posto in classifica, valore rosa di Juventus : sesto posto in classifica, valore rosa di 544 milioni di euro

: sesto posto in classifica, valore rosa di Crystal Palace : quindicesimo posto in classifica, valore rosa di 541 milioni di euro

: quindicesimo posto in classifica, valore rosa di Bournemouth : sesto posto in classifica, valore rosa di 570 milioni di euro

: sesto posto in classifica, valore rosa di Brighton : ottavo posto in classifica, valore rosa di 494 milioni di euro

: ottavo posto in classifica, valore rosa di Milan : quinto posto in classifica, valore rosa di 484 milioni di euro

: quinto posto in classifica, valore rosa di Brentford : nono posto in classifica, valore rosa di 470 milioni di euro

: nono posto in classifica, valore rosa di Everton : tredicesimo posto in classifica, valore rosa di 450 milioni di euro

: tredicesimo posto in classifica, valore rosa di Bayer Leverkusen : sesto posto in classifica, valore rosa di 450 milioni di euro

: sesto posto in classifica, valore rosa di Atalanta : settimo posto, in classifica valore rosa di 403 milioni di euro

: settimo posto, in classifica valore rosa di Monaco : settimo posto in classifica, valore rosa di 392 milioni di euro

: settimo posto in classifica, valore rosa di Eintracht Francoforte: quinto posto in classifica, valore rosa di 389 milioni di euro

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Riccardo Tombolini