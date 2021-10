I napoletani che hanno votato hanno scelto nettamentecome sindaco di. Diversi i vincitori. La persona del sindaco, innanzitutto. Quindi il presidente campanoche si inserisce con forza e ubiquamente nei giochi napoletani. Infine i vari organizzatori delle civiche minori, tanto che alla fine entrano in Consiglio comunale quasi una quindicina di pseudo-partiti. Tra i vincitori non intravediamo quello invocato dalla narrazione della prima ora, preconfezionata e pronta all’uso, del fantasmagorico”, talora proiettato su scala nazionale semplicemente come laboratorio. Ben strano laboratorio, visto da vicino.

Si dice che i pentastellati vanno malissimo senza Pd, ma in realtà vanno malissimo e basta. A Bologna prendono un decimo dei voti del Pd. A Napoli restano dietro i dem e non colgono la doppia cifra nonostante abbiano il candidato sindaco che stravince e il 17% alle europee del 2019. L’effetto-Conte non porta neanche un voto perchè il M5S conferma il risultato delle regionali 2020. Come possa essere un laboratorio uno schema nel quale o i pentastellati sono irrilevanti, come a Bologna, o la somma dei due “soci” del laboratorio prendono un terzo dei voti del loro candidato a sindaco in una città dove un elettore su due non vota, ecco, resta un mistero. Un elettore su dieci, a Napoli, ha votato per l’offerta partitica di questo laboratorio. Ma su questa si giocheranno le politiche. Non certo sul pacchetto Manfredi, De Luca e le undici civiche.