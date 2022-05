Oggi in occasione del 34esimo anniversario della morte di Enzo Tortora, a partire dalle 10 andrà in onda da piazza Montecitorio una maratona oratoria per onorarne la memoria e rilanciare la battaglia per una giustizia giusta con il voto sui 5 referendum del 12 giugno. L’evento verrà trasmesso integralmente su Radio Leopolda.

Otto ore di diretta, fino alle 18, durante le quali hanno assicurato il loro intervento tra gli altri il magistrato Carlo Nordio, il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini, il direttore del Sole24ore Fabio Tamburini, il direttore de Il Riformista Piero Sansonetti, Mariolina Sattanino, Jas Gawronski, Luigi Manconi, Giancarlo Loquenzi, il presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto, Beniamino Migliucci (già Presidente Unione Camere Penali Italiane), Maria Masi (Presidente del Consiglio nazionale forense), Raffaele Della Valle (già avvocato del collegio di Enzo Tortora), il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, il sottosegretario al ministero degli Esteri, Benedetto Della Vedova (Più Europa), il sottosegretario al ministero dell’Interno, Ivan Scalfarotto (Italia Viva), gli onorevoli Riccardo Magi (Più Europa), Lucia Annibali (Italia Viva), Catello Vitiello (Italia Viva), Maurizio Lupi (Noi con l’Italia), Osvaldo Napoli (Azione), Giusy Bartolozzi (Gruppo misto), Pietro Pittalis (Forza Italia), sen. Salvatore Margiotta (PD), sen. Gianni Pittella (PD), l’attore Massimo Wertmuller, il regista Luca Barbareschi, Rita Bernardini (Partito Radicale) e Claudio Martelli. Un’occasione per avvicinarsi ai referendum del 12 giugno affrontando le principali problematiche, ancora irrisolte, della giustizia italiana. Alle 10 daranno il via alla maratona degli interventi da piazza Montecitorio il direttore di Radio Leopolda Roberto Giachetti e la presidente della “Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora”, Francesca Scopelliti.

In occasione dell’anniversario della scomparsa del celebre conduttore di Portobello, a partire dalle ore 11 il Partito Radicale manifesterà davanti alla sede Rai di Viale Mazzini per chiedere che vi siano dibattiti sui referendum giustizia in orari di massimo ascolto e il ritiro degli spot dissuasivi di comunicazione attualmente in onda affidandone la realizzazione a chi ha prodotto gli spot per Eurovision con identica programmazione. Il Partito Radicale invita tutti i comitati impegnati nella campagna referendaria ad essere presenti. Saranno presenti la Tesoriera Irene Testa, dirigenti e militanti del Partito Radicale ed esponenti dei Comitati per il sì. Inoltre è prevista la partecipazione di Tiziana Nisini, Sottosegretario Ministero per il Lavoro e le Politiche Sociali.

