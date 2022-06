Si teme una strage a Kremenchuk, città ucraina che si trova nella regione di Poltava, nella zona centrale del paese, dove uno o più missili russi hanno colpito un centro commerciale.

Il timore di molte vittime deriva dalle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel commentare l’attacco russo, avvenuto contro una struttura non militare e ben lontana dal Donbass epicentro del conflitto, ha sottolineato che al suo interno c’erano “più di mille civili”.

Dopo il raid il mall è andato in fiamme, “i soccorritori stanno lottando per spegnere l’incendio”, ha aggiunto il presidente ucraino, che ha ammesso come “il numero delle vittime è impossibile da immaginare”. Zelensky ha anche rimarcato come il centro commerciale costituiva “nessun pericolo per l’esercito russo” e non aveva “nessun valore strategico” per ambo le parti.

Come riporta il sito Ukrinform, la superficie del centro commerciale a Kremenchuck è di 10.300 metri quadrati. Sul luogo, ci sono attualmente 115 Vigili del Fuoco impegnati nello spegnimento delle fiamme, e 20 unità di mezzi impegnate nei soccorsi.

Un primo bilancio, provvisorio, è arrivato invece da Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio del presidente, che parlato di almeno due vittime e 20 feriti. Nove dei feriti sono in gravi condizioni, ha aggiunto Tymoshenko. “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le vittime il prima possibile. Mandiamo ambulanze sul posto, prepariamo gli ospedali di zona per l’accoglienza dei feriti. I soccorritori di tutte le aree circostanti si stanno recando sul posto per spegnere l’incendio“, ha spiegato il vice capo dell’ufficio del presidente.

Kremenchuk right now… 🇷🇺deliberately hit shopping center, with more than thousand civilians inside. In the middle of the day. Just because it wants to kill. To fill everything up with Ukrainian blood. RF – a terrorist state. RF – the most disgusting war.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/nwAYQCrImb — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 27, 2022

Sui social circolano foto e video dell’attacco russo al centro commerciale. Tra questi uno pubblicato da Anton Geraschenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, in cui si vede un uomo che corre tra le macerie dell’edificio in fiamme per una quarantina di secondi, finché non riesce a uscirne. Il video, presumibilmente girato con un telefono cellulare, mostra alcune parti della struttura devastata dal bombardamento.

Video from inside of a burning shopping center in #Kremenchuk pic.twitter.com/WYy9C8TfMh — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2022

Durissimo il commento del consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, che accusa la Russia di aver “colpito deliberatamente un centro commerciale, con più di mille civili all’interno. A metà giornata. Solo perché vuole uccidere. Per riempire tutto di sangue ucraino. La Russia è uno stato terrorista. La guerra più disgustosa”.

(articolo in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni