Ci siamo. Oggi, domenica 19 luglio, alle ore 21:00 italiane, al New York/New Jersey Stadium si sfideranno Spagna e Argentina nella finale dei Mondiali 2026. La Roja approda a questo ultimo atto dopo aver eliminato in scioltezza la Francia in semifinale e aver condotto un percorso praticamente impeccabile fin qui, con l’ultimo turno contro i Bleus che è stato la consacrazione di un torneo che era iniziato con un passo falso contro Capo Verde. Da lì i ragazzi di de la Fuente non ne hanno più sbagliata una e non vogliono di certo farlo in finale.

L’Argentina invece si presenta a questo ultimo atto con un percorso meno brillante ma fatto di sofferenza e di solidità di un gruppo che ha dimostrato più volte di essere l’ultimo a mollare. Nell’ultima uscita hanno battuto in rimonta l’Inghilterra all’ultimo minuto, comunicando al mondo ancora una volta che non sono disposti a cedere di un centimetro. A questa finale l’Albiceleste ci arriva grazie ad un Messi in stato di grazia nonostante i suoi 39 anni sulle spalle, e ora la Pulga punta a vincere la sua seconda Coppa del Mondo consecutiva. Domenica l’ultimo atto, che si prospetta spettacolare.

Probabili formazioni

De la Fuente per questa finale si affiderà a Unai Simon in porta, Porro, Laporte, Cubarsi e Cucurella davanti a lui. In mediana pronti Rodri e Fabian, mentre Yamal, Olmo e Baena agiranno alle spalle di Oyarzabal. Scaloni risponderà con Emiliano Martinez tra i pali e Nahuel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico a formare la linea di difesa. A centrocampo spazio a Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez e Giuliano Simeone. Davanti Messi e Julian Alvarez. Di seguito lo schieramento delle due formazioni.

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. de la Fuente

Argentina (4-4-2): E.Martinez; Neuhel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez, G. Simeone; Messi, Alvarez. All. Scaloni

Dove vedere la partita

La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina sarà visibile su Dazn e in chiaro su Rai 1 e RaiPlay. Possibilità di collegamento anche dall’estero tramite connessione VPN.

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Riccardo Tombolini