Tra due giorni si giocherà il quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Inghilterra, ma gli scandinavi devono battere prima un altro avversario: alcuni membri della rosa e il Ct Solbakken sono infatti alle prese con un virus che presenta sintomi di febbre, tosse, spossatezza e mal di pancia.

Parte dello spogliatoio non sarebbe in grado di partecipare alla partita se si giocasse oggi, come ammette anche lo stesso tecnico dei norvegesi: “Diversi giocatori hanno la tosse, con un po’ di raucedine“. Lo stesso Solbakken è alle prese con le sintomatologie del virus, così tanto da non aver neanche festeggiato a seguito della vittoria agli ottavi contro il Brasile: “Ho lasciato che fosse lo staff a celebrare la vittoria perché io ero troppo stanco. Sono andato subito a letto, ho rivisto la partita e risposto a qualche messaggio. Ho dormito pochissimo e malissimo“.

Chi sono i giocatori più colpiti

Come riporta Repubblica, tra i giocatori più colpiti c’è Marcus Holmgren Pedersen, già costretto a saltare la gara contro il Brasile. Insieme a lui, anche Jorgen Strand Larsen era stato fermato dalla febbre. Secondo il Ct, i motivi sono riconducibili all’aria condizionata, gli aeroporti e gli spogliatoi: “Con tutti questi spostamenti è normale che succedano certe cose. Siamo più di cinquanta persone e abbiamo viaggiato tanto“.

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Riccardo Tombolini