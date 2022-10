No, non siamo su Scherzi a Parte. È pur vero che ridere della morte è forse la maniera migliore per non temerla, ma parliamo del Comune di Napoli che dovrebbe essere l’ente più vicino ai cittadini (quando sono vivi e anche quando passano a miglior vita). Ma di cosa stiamo parlando? Di una serie di decisioni di Palazzo San Giacomo che portano a una strana conclusione, a un invito un po’ curioso: se proprio dovete morire, morite dopo mezzogiorno perchè prima non siamo in grado di fornire i servizi necessari all’espletamento delle pratiche necessarie per poter fare un funerale.

A scagliarsi contro il Comune di Napoli per l’inefficienza è Assofuneral, Associazione Italiana Imprese Funebri. «Napoli, anno domini 2022, praticamente ogni azienda ha tutti gli strumenti digitali, dalla PEC agli SPID, per comunicare con la pubblica amministrazione e il Comune di Napoli, anziché semplificare la vita degli operatori, la complica in ogni occasione utile – afferma afferma Gennaro Tammaro, segretario generale Assofuneral, apprendendo in queste ore della richiesta da parte degli uffici competenti di risorse umane a disposizione delle municipalità per “accentrare” tutta l’attività in via Santa Maria del Pianto.

«Già è imbarazzante – incalza – che i certificati di morte da qualche mese nel weekend si possono chiedere solo agli uffici della Doganella, ma il fatto che vogliano cancellare gli uffici municipali dedicati e ritengono che ogni giorno per effettuare questi documenti ci siano solo una manciata di dipendenti comunali in una zona della città che in normali condizioni di traffico già è difficilmente raggiungibile – figurarsi poi con maltempo e traffico – vuol dire che a Palazzo San Giacomo non hanno la benché minima idea di come sia fatta la città che amministrano». E ancora: «Incredibile immaginare – spiega Tammaro – che in un momento complesso come quello del lutto una famiglia e/o un operatore funebre debba attraversare l’intera città per un atto che, banalmente, dovrebbe essere quasi immediato».

La documentazione in questione, quella che secondo i programmi del Comune partenopeo dovranno essere accentrati negli uffici di Santa Maria del Pianto, è necessaria – spiegano gli impresari funebri aderenti ad Assofuneral – per l’organizzazione del funerale. «In pratica – conclude Tammaro – è un invito a morire dopo mezzogiorno. Chiediamo quindi che l’Amministrazione torni immediatamente sui suoi passi, non tanto per dimostrarsi ancora l’ente di vicinanza che dovrebbe essere, ma quantomeno per dimostrare di essere vagamente consapevole di sapere cosa significa vivere la città di Napoli al punto da capire il perché questa è una pessima idea» conclude. E ce lo auguriamo anche noi, perchè per amministrare la città bisogna conoscerla e poi avere il know-how per poterla gestire al meglio con strategie e visione.

