Florin era un ragazzo giovanissimo, aveva solo 20 anni. Ha perso la vita lo scorso 18 ottobre, coinvolto in un incidente in moto.

Trasportato al Policlinico Tor Vergata in codice rosso, è morto poco dopo. La dinamica del sinistro, su cui sta indagando la Polizia locale, è ancora da chiarire. E ora la madre del giovane, la signora Melania, ha lanciato un appello su Facebook per cercare dei testimoni che possano aiutarla a fare chiarezza su quanto accaduto a suo figlio.

L’appello

“Cerco testimoni per via di un incidente in moto dove mio figlio perse la vita. È successo a Finocchio, via Tor Forame il 18 ottobre verso le ore 17” si legge sul post pubblicato su Facebook. “Vi prego anche un minimo dettaglio sarà utile. Scrivete in privato. Vi sarò grata, una mamma disperata che non si darà pace.”

Da quel giorno i familiari di Florin sono alla ricerca della verità. “Una signora è rimasta accanto a lui fino a quando non è arrivata l’ambulanza” racconta la signora Melania. “Mi ha detto che respirava ancora. Ma non si sa cosa sia davvero successo. Io sono arrivata in ospedale alle 19 e lui era già morto: non me l’hanno neanche fatto vedere.”

Molti i messaggi di cordoglio e di vicinanza ricevuti. Centinaia le condivisioni del post da parte degli utenti. Tra loro anche Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, morta il 6 maggio del 2018 in un incidente in moto su via Ostiense.

Le immagini scattate sul luogo dell’impatto mostrano molti mazzi di fiori, lumini e ricordi di Florin. Su uno striscione c’è la sua immagine con la frase: “Se vuoi volare lascia andare tutto ciò che ti pesa”. Mentre su un altro si legge: “Non mi va di dire che non è cambiato niente e che tutto prima o poi passerà. Farei di tutto per poterti rivedere ancora una volta.”

Mariangela Celiberti

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti