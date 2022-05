«Abbiamo preso nota del piano di pace dell’Italia» per l’Ucraina e «come Ue sosteniamo qualsiasi sforzo volto a concludere il conflitto. Ma dal punto di vista europeo questo deve passare dall’immediata cessazione dell’aggressione e dal ritiro senza condizioni dell’esercito russo». Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, in conferenza stampa.

«Le condizioni per questo cessate il fuoco le dovrà decidere l’Ucraina. Noi dall’Ue appoggiamo tutti gli sforzi per provare ad ottenere una fine del conflitto, ma questo nella prospettiva europea passa attraverso una immediata cessazione delle ostilità e il ritiro incondizionato delle truppe russe fuori dal territorio ucraino», ha aggiunto il capo della diplomazia Ue, esortando i Paesi europei a «mantenere l’unità su tutti i fronti, diplomatici e militari». «La Santa Sede riafferma, come ha sempre fatto, la sua disponibilità a favorire un autentico processo negoziale, vedendolo come la strada giusta per una risoluzione equa e permanente» del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha detto monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, nella conferenza stampa a Kiev con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

La Germania respinge una nuova condivisione europea del debito per la ricostruzione in Ucraina: lo ha dichiarato il ministro dell’Economia tedesco, Christian Lindner. «Se c’è qualcuno che sta prendendo in considerazione di rifare di nuovo qualcosa come il Next Generation Eu, allora la risposta non può che essere no», ha detto Lindner dopo una riunione del G7. La Bielorussia ha rafforzato le sue truppe al confine con l’Ucraina schierando sette battaglioni nelle regioni di Brest e Gomel. Secondo quanto riporta Unian, lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa di Kiev, Oleksandr Motuzyanyk. Sulla richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver avuto «un colloquio esteso» con il premier olandese Mark Rutte. E, nel corso di una conferenza stampa, ha anticipato che oggi avrà colloqui con il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, con Regno Unito e Finlandia.

Angela Nocioni