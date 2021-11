Prima il rischio che tutto saltasse, poi l’accordo in extremis. Dopo le tante voci su un possibile rinvio del Consiglio di amministrazione in programma domani per dare il via libera ufficiale, è stato chiuso questa mattina l’accorso sulle nomine dei nuovi direttori dei tg Rai, confermando in larga parte le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni.

Al Tg1 andrà l’ex presidente Rai Monica Maggioni, subentrando a Giuseppe Carboni; al Tg2 resta saldo al suo posto Gennaro Sangiuliano, così come Alessandro Casarin alla testata regionale; Simona Sala va al Tg3 al posto di Mario Orfeo, dirottato dai vertici aziendali alla direzione del genere Approfondimenti giornalistici; per quanto riguarda lo Sport viene promossa Alessandra De Stefano, attuale vicedirettrice che prende la poltrona di Auro Bulbarelli, mentre a Rainews arriva Paolo Petrecca, attualmente vicedirettore in ‘quota’ Fratelli d’Italia. L’attuale direttore di Rainews24, Andrea Vianello, trasloca al Gr Radio e Radio Uno al posto di Simona Sala.

Bulbarelli, vicino alla Lega, e Carboni, in ‘quota M5S’ al Tg1, restano al momento senza incarico. La decisione di sostituire Carboni ha provocato forti malumori proprio tra i pentastellati.

Una partita, come detto, che si è sbloccata praticamente all’ultimo minuto: i curricula e quindi le proposte di nomina presentate dall’amministratore delegato Carlo Fuortes sono arrivati ai consiglieri di amministrazione questa mattina, poco prima della scadenza delle 11.30. Le proposte di Fuortes dovranno essere sottoposte domani al parere del CdA, che è vincolante in caso di maggioranza dei due terzi.

Questa mattina era arrivata la ferma presa di posizione dell’Usigrai sull’andamento delle ‘trattative’ per la direzione dei tg della tv pubblica. Ricostruzioni che, secondo l’Unione Sindacale Giornalisti Rai, “descrivono un quadro agghiacciante. Ormai, in maniera neanche troppo velata, le nomine verrebbero decise direttamente a Palazzo Chigi“. “L’era dei tecnici non può giustificare strappi che rappresentano precedenti gravissimi e preoccupanti: prima il CdA a totale controllo governativo e ora addirittura le nomine decise a Palazzo Chigi. Se fossero vere queste voci si starebbe trasformando la Rai da radiotv di Servizio Pubblico a radiotv di Stato“, è l’accusa del sindacato.

Una situazione tesa anche tra i componenti del CdA e l’amministratore delegato Carlo Fuortes. I primi avevano chiesto un incontro all’AD di viale Mazzini per avere spiegazioni sui criteri in base ai quali avrebbe proposti i suoi nomi per le direzione delle varie testate. Un incontro inizialmente negato, salvo fare poi retromarcia con una convocazione alle 9 di questa mattina, un incontro ritenuto “fuori tempo massimo” e per questo rifiutato dai consiglieri.

(in aggiornamento)

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro