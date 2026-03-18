Una cabina di una ovovia di Engelberg, rinomata località sciistica Svizzera, è precipitata in tarda mattinata causando la morte di almeno una persona. L’incidente ha aver colpito l’impianto Titlis Xpress nella tratta immediatamente successiva all’intermedio che si trova ai 1.784 metri di Trubsee. L’ovovia, che è in due tronconi con una stazione intermedia, parte dai 1.003 metri di Engelberg per arrivare ai 2.428 della stazione di Stand dopo aver superato l’intermedio di Trubsee. Ogni cabina dell’ovovia può contenere fino a 8 persone, l’impianto è stato costruito nel 2015 e ha una lunghezza complessiva di 4.681 metri, di cui 2.685 nella prima tratta e 1.996 metri nella parte finale. Il dislivello totale è di 1.425 metri con 781 nella prima tratta e 644 metri nella seconda. La portata oraria è di 2.400 persone. L’ovovia ad agganciamento automatico va a una velocità di 6 metri al secondo e il tempo della corsa è di 8 minuti nella prima tratta e di poco oltre i 6 nella seconda per un totale di 14 minuti.

I video che girano in rete sono tremendi. Si vede l’ovetto rotolare lungo il fianco della montagna. Secondo un primo bilancio una persona è morta, e le cause vanno ricercate nel forte vento in quota. Infatti la località svizzera è colpita da raffiche di oltre 100 chilometri orari, con punte di addirittura 130. La polizia cantonale ha confermato il decesso di una persona che è stata immediatamente soccorsa e rianimata sul posto, ma è poi deceduta per le gravi ferite riportate. Un portavoce delle forze dell’ordine ha fatto sapere che le indagini proveranno a chiarire il perché l’impianto fosse in funzione con delle raffiche di vento così forti. Una seconda cabinovia è stata evacuata dai soccorritori.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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