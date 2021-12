“Ho vissuto un tempo di prova che mi ha fatto ricordare che dal male il Signore ricava sempre un bene maggiore. Sento fortemente il desiderio di chiedere scusa e perdono per i miei atteggiamenti di ribellione”. Sono queste le parole di Don Lelio Grappasonno, parroco di Sant’Odorico di Sacile e di Nave a Fontanafredda, in provincia di Pordenone, contenute in una lettera indirizzate ai suoi parrocchiani.

Il parroco, non vaccinato, ha preso il Covid e si è pentito. A raccontare questa particolare storia è Il Messaggero Veneto.

La lettera

“I miei atteggiamenti hanno involontariamente danneggiato le relazioni con tante persone e di questo, non sono fiero” si legge ancora nella lettera del parroco, scritta con data 18 dicembre dopo un mese di isolamento a causa dell’infezione da coronavirus.

“Voglio ringraziare con tutte le mie forze i parrocchiani per la collaborazione nel poco e intenso tempo vissuto insieme, che mi ha permesso di valutare ciò che c’era e il nuovo che ci aspettava.”

Don Lelio chiede quindi ancora un po’ di tempo: “Chiedo ai miei carissimi parrocchiani di avere ancora pazienza – prosegue il parroco – perché ho bisogno di un tempo congruo per rimettere i pezzi al posto giusto e ritrovare l’equilibrio e l’armonia interiore. Porterò tutti nel mio cuore e nel ricordo a ogni santa messa. Grazie per la comprensione.“

I precedenti

Non è la prima volta che i preti no vax fanno notizia, anche se per motivazioni diverse.

Lo scorso gennaio Don Francesco, parroco di Sant’Arcangelo Trimonte, aveva definito il vaccino “una porcheria fatta anche con gli aborti“, parole che avevano suscitato molto clamore e che il sacerdote aveva detto poi essere state ‘strumentalizzate’.

Mentre risale allo scorso marzo il video in cui Don Paolo Pasolini, parroco di San Rocco, San Paolo e Santa Maria della Speranza a Cesena, aveva imputato alle case farmaceutiche la pratica di sviluppare e sperimentare i vaccini contro il Covid pagando per far abortire.

Roberta Davi

