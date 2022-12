Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno trovato un accordo sul Price Cap: il tetto al prezzo del gas da acquistare da Paesi esterni all’Unione Europea. Il tetto è stato fissato a 180 euro a megawattora ed è il culmine di lunghe trattative durate mesi. L’intesa, nell’intento dei firmatari, ha come obiettivo quello di contrastare gli effetti della crisi energetica ed evitare aumenti dei costi delle sue bollette. Un successo a metà considerato il ridimensionamento della proposta iniziale. Immediata la reazione di Mosca che ha minacciato ritorsioni.

Il Price Cap sarà operativo dal prossimo 15 febbraio. Scatterà solo se il prezzo del gas sul mercato europeo sarà maggiore di 35 euro rispetto alla media di altri mercati internazionali per almeno tre giorni. A fine novembre la Commissione Europea aveva suggerito un tetto sul limite dei 275 euro a megawattora. Restii ad approvare la proposta Paesi come Germania, Austria e Paesi Bassi. Contrari a mettere a rischio le loro forniture di gas. A spingere invece per l’adozione una quindicina di Paesi tra cui Italia, Francia e Spagna.

La versione finale del Price Cap è più debole di quella proposta dall’ex Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, che aveva avanzato e insistito per primo sulla proposta dopo la crisi energetica esplosa con la guerra scatenata in Ucraina dall’invasione russa. Si era pensato all’inizio a un tetto da imporre al solo gas in arrivo da Mosca. Il prezzo attuale del gas viaggia intorno ai 135 euro al megawat, lo scorso agosto si erano raggiunti picchi anche fino a 300 euro.

Immediata la replica di Mosca: il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha definito “inaccettabile” l’accordo definendolo una “distorsione del mercato” e promettendo “una reazione”. A inizio ottobre Vladimir Putin aveva definito il price cap sull’energia russa “un imbroglio” e aggiunto che sarebbero state bloccate le forniture a chiunque avesse deciso di applicarlo“. La Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni esulta: “Vengo qui con una piccola, grande vittoria, più grande che piccola: siamo riusciti in Europa a spuntarla sul tetto del prezzo del gas. È una battaglia che molti davano per spacciata e l’abbiamo portata a casa. La volontà e la consapevolezza parte sempre da una cosa: essere consapevole di chi sei ed essere fiero di chi sei. Quando hai quella consapevolezza, hai la capacità di raccontare qualcosa di più e di insegnare e di imparare dagli altri”.

