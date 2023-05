L’incubo che qualcuno entri in casa per derubarci mentre dormiamo sta diventando realtà a Roma Ovest. Dopo Massimina la banda è entrata in azione nella notte a Ponte Galeria.

Appartamento svaligiato mentre il proprietario dormiva pacifico nel suo letto in un’abitazione di via Gambasca. Al risveglio l’amara sorpresa, con la richiesta d’intervento alla polizia. I ladri hanno forato una porta finestra e sono riusciti a entrare nell’appartamento. Una volta in casa hanno aperto cassetti e mobili rubando tutto il possibile. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di San Paolo che hanno accertato la dinamica dei fatti.

Storditi con del sonnifero – Sarebbe questa l’ipotesi più accreditata. “Non riesco a comprendere come siano riusciti a frugare dentro casa senza svegliarci – spiega la vittima Billah Sazal – la porta che hanno aperto è inoltre molto rumorosa e la casa piccola. Avremmo dovuto sentirla. Invece non ci siano accorti di nulla. Potrebbero averci stordito con del sonnifero”.

“Mi sono alzato alle 3:00 della notte per andare in bagno e la casa era in ordine”, spiega Sazal. Al risveglio stamattina “sia io sia mia moglie avevamo un forte mal di testa. Hanno fatto un buco alla zanzariera sulla porta finestra. Poi, penso con un bastone, hanno preso le chiavi che avevo lasciato su un mobiletto e sono entrati dopo aver aperto la grata di acciaio”.

Ponte Galeria, ma non solo. Lo sanno bene gli abitanti del vicino quartiere di Massimina dove nel corso del weekend sono state quattro le case visitate e svaligiate dai ladri mentre i proprietari dormivano in casa. Un vero e proprio terrore che spinge gli abitanti del quartiere a dormire con un occhio aperto.

