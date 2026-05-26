Dopo l’inizio del torneo nella giornata di ieri, oggi il Roland Garros vedrà anche l’esordio di Sinner. Il campione italiano, è tra i favoriti per la vittoria finale, forte del recente successo a Roma agli Internazionali. Lo Slam di Parigi, è l’unico torneo che l’altoatesino non ha ancora vinto, e senza la concorrenza del rivale Alcaraz, la probabilità di vittoria finale cresce.

Sinner oggi in tv, dove vedere l’esordio al Roland Garros, contro Tabur

A causa del caldo estremo previsto per questi giorni a Parigi, gli organizzatori hanno preferito optare per un match in notturna per il numero 1 del mondo. Sinner, esordirà nella sessione serale, non prima delle 20:15, contro la wild card di casa Clement Tabur. Non ci sono precedenti tra i due, con ovviamente l’Azzurro che parte con un grande favore del pronostico. Così come tutte le altre partite del Roland Garros, anche la prima di Sinner sarà trasmessa in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video.

Gli altri italiani in campo oggi

Con Matteo Arnaldi ancora impegnato nel match contro Griekspoor, il prossimo Azzurro che scenderà in campo nel grande Slam parigino sarà Luciano Darderi, che alle 17:00 affronterà Sebastian Ofner. Alle 16:00, invece, nel femminile Elisabetta Cocciaretto sfiderà la giovanissima Alina Korneeva. Per quanto riguarda Matteo Berrettini, il tennista romano è tornato vincitore a cinque anni di distanza dalla sua ultima apparizione a Parigi. L’Azzurro, ha infatti sconfitto agevolmente Marton Fucsovics, e ora si prepara per il secondo turno. Il derby serale tra Andrea Pellegrino e Flavio Cobolli, ha invece visto la vittoria di Cobolli. Assente invece Lorenzo Musetti che, dopo l’eliminazione dagli Internazionali d’Italia, è uscito dalla top 10 ed è alle prese con un infortunio che gli ha impedito di partecipare.

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Riccardo Tombolini