Sinner oggi in tv, dove vedere la finale di Wimbledon contro Zverev

Come un anno fa Jannik Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon: è il 18esimo giocatore dell’era Open a presentarsi per due volte sul campo più prestigioso del tennis, la settima finale slam in carriera (4 finora quelli vinti) e anche la prima in questa stagione. Di fronte a lui Zverev, finalmente libero dalla maledizione della sconfitta dopo che il successo al Roland Garros gli ha regalato il suo primo Slam. Quello di oggi pomeriggio sarà il quindicesimo confronto tra il tedesco e l’italiano, il bilancio è di 10-4 in favore dell’azzurro che ha vinto ultimi nove precedenti. Zverev non ha la meglio dal 2023. Per Sinner sarebbe la vittoria Slam numero 100.

Il percorso di Sinner a Wimbledon

Un percorso in crescendo per Jannik Sinner in questo Wimbledon, l’altoatesino ha inanellato prestazioni sempre più convincenti fino a batter Djokovic con un triplo 6-4 in semifinale: “È bello essere di nuovo in una finale Slam. È una cosa positiva per me. Cercherò semplicemente di dare il massimo”. Sinner si presenta in una nuova veste, i cui limiti sono ancora da scoprire, con il servizio diventata un’arma fondamentale: basti pensare che un anno fa sull’erba londinese in tutto aveva realizzato 62 ace, mentre quest’anno è già a quota 113.

1° turno : vs Kecmanovic (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3)

: vs Kecmanovic (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3) 2° turno : vs Borges (7-6, 7-6, 6-4)

: vs Borges (7-6, 7-6, 6-4) 3° turno : vs Brooksby (6-4, 6-3, 6-4)

: vs Brooksby (6-4, 6-3, 6-4) Ottavi di finale : vs Mochizuki (6-3, 7-6, 6-3)

: vs Mochizuki (6-3, 7-6, 6-3) Quarti di finale : vs Struff (7-5, 7-6, 6-3)

: vs Struff (7-5, 7-6, 6-3) Semifinale: vs Novak Djokovic (6-4, 6-4, 6-4)

Il percorso di Zverev a Wimbledon

Dopo aver vinto il suo primo Slam a Parigi, Alexander Zverev ha raggiunto la finale di Wimbledon per la prima volta: “Mi sento più sicuro e punto a vincere ancora, con uno stile più aggressivo”. Nelle sue partita, fin qui, si è spinto al massimo al quarto set.

1° turno : Vs Blockx (6-4, 6-7, 7-6, 7-6)

: Vs Blockx (6-4, 6-7, 7-6, 7-6) 2° turno : Vs Royer (6-1, 6-3, 7-6)

: Vs Royer (6-1, 6-3, 7-6) 3° turno : Vs Giron (6-2, 7-6, 6-4)

: Vs Giron (6-2, 7-6, 6-4) Ottavi di finale : Vs Lehecka (6-4, 7-5, 3-6, 7-6)

: Vs Lehecka (6-4, 7-5, 3-6, 7-6) Quarti di finale : Vs Fritz (6-4, 6-4, 6-2)

: Vs Fritz (6-4, 6-4, 6-2) Semifinale: Vs Fery (7-6; 6-2; 6-4)

Sinner oggi in tv, dove vedere la finale di Wimbledon contro Zverev

Visto l’importanza dell’evento, la finale di Wimbledon godrà di una copertura televisiva speciale. Il match tra Sinner e Zverev oltre ad essere trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV, sarà visibile anche in chiaro su TV8, e in streaming su TV8.it, appuntamento oggi pomeriggio, non prima delle ore 17.00 italiane.

Quanto guadagnerà Sinner con la vittoria di Wimbledon

Quanto guadagna il vincitore di Wimbledon? L’All England Lawn Tennis Club ha dichiarato che il montepremi messo a disposizione per l’edizione 2026 del torneo di Wimbledon è di 64,2 milioni di sterline, pari a circa 74,4 milioni di euro. Se Sinner dovesse vincere torneo si porterebbe a casa 3.600.000 sterline, con un incremento del 20% rispetto al 2025. In caso di sconfitta potrà comunque consolarsi con un buon premio: in palio 1.800.000 sterline, con un incremento del 18% rispetto all’edizione dell’anno scorso.

Redazione

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Luca Frasacco