Oggi, giovedì 14 maggio, Jannik Sinner sfiderà Andrej Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma, per un posto in semifinale. L’azzurro, arriva a questo match avendo eliminato Ofner all’esordio, Popyrin al secondo turno e Pellegrino nel derby italiano del terzo. Il russo, ha invece superato Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili.

Sinner – Rublev, i precedenti

I due tennisti, si sono affrontati in ben dieci precedenti, con l’azzurro avanti nel parziale per 7-3. L’ultimo incrocio, risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando l’altoatesino si impose sul russo in tre set.

Sinner oggi in tv, dove vedere in chiaro il match con Rublev nei quarti degli Internazionali d’Italia.

Il match tra l’azzurro e il russo, sarà trasmesso alle ore 13:00 come sempre in diretta televisiva sui canali Sky Sport, con possibilità di vederlo anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW, ma sarà anche visibile in chiaro su TV8 e in streaming su tv8.it

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Riccardo Tombolini