E’ giallo sulla morte di Massimo Manni, il regista televisivo trovato morto nella serata di ieri nel suo appartamento in zona Clodio, nel quartiere Prati, a Roma. In casa del regista dell’emittente LA7, che aveva 61 anni, sono state trovate tracce di sangue.

Per questo motivo il sostituto procuratore Francesco Saverio Musolino ha aperto un fascicolo ipotizzando un reato ben preciso: omicidio. E’ stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima per verificare le cause della morte.

A dare notizia del suo decesso, un familiare con cui Manni aveva un appuntamento, al quale non si è presentato. I parenti hanno deciso così di recarsi all’abitazione del regista, dove hanno trovato il corpo di Manni senza vita. Immediato l’intervento della polizia.

Gli agenti hanno notato che la porta dell’appartamento non era chiusa a chiave, ma sulla serratura non sembrerebbero esserci segni di scasso. Gli esperti della scientifica, accorsi sul posto, hanno rinvenuto diverse tracce di sangue. L’appartamento era in disordine.

Andrea Lagatta

Andrea Lagatta