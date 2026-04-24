Il weekend calcistico inizia venerdì sera al Maradona con la partita tra Napoli e Cremonese e si chiuderà lunedì 27 all’Olimpico di Roma col match tra Lazio e Udinese. Ma quali sono le partite da non perdere, a che ora verranno giocate e dove si potranno vedere? Ecco l’elenco.

Milan-Juventus

E’ il big match assoluto di questo turno di Serie A, un vero e proprio scontro Champions. Se il Milan fino a qualche settimana fa era la principale candidata ad essere l’anti Inter, oggi rischia di compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League, venendo agganciata proprio dai bianconeri in caso di loro vittoria. Non mancheranno di certo le emozioni. Il match andrà in scena a San Siro domenica alle 20:45, e sarà visibile su Dazn.

Bologna-Roma

Gara dal sapore europeo, che assume tutta un’altra importanza a seguito della conquista della finale di Coppa Italia da parte dell’Inter. Questo perché se i nerazzurri dovessero aggiudicarsi la coppa nazionale, ci sarebbe uno slot in più per l’Europa League, dunque ad andare in Conference League non sarebbe più la sesta classificata, ma la settima, posizione che il Bologna osserva a sei punti di distanza. La Roma invece, si gioca il tutto per tutto per il quarto posto. Forse è davvero l’ultima chiamata. La partita si giocherà sabato allo stadio Renato Dall’Ara, alle 18.00, e sarà visibile su Dazn.

Cesena-Sampdoria

In Serie B la Sampdoria tenta il tutto per tutto per aggiudicarsi l’ultimo posto valido per i playoff per la Serie A, attualmente occupato proprio dai bianconeri. Con una vittoria, i blucerchiati accorcerebbero a -1, massimo a -3 in caso di vittoria di una tra Carrarese e Avellino. Il match si giocherà sabato allo stadio Dino Manuzzi, alle 19.30, e sarà visibile su Dazn.

Avellino-Bari

Sempre in Serie B l’Avellino ospita al partenio il Bari per una partita molto importante. Infatti oltre al fatto che gli irpini puntano ai playoff mentre il Bari sta provando a scongiurare i playout e allontanarsi dalla zona calda, tra le due formazioni c’è un’antica rivalità che risale addirittura alla fine degli anni ’60 quando entrambe militavano in terza categoria. Per l’occasione Dazn trasmetterà venerdì 24 aprile alle 21 la partita in forma totalmente gratuita.

Fulham-Aston Villa

Nessuno scontro diretto particolare in Premier League, con questo match che potrebbe però assumere contorni allettanti per le coppe europee. I padroni di casa vogliono accorciare sul settimo e sul sesto posto, per aggiudicarsi una qualificazione in Conference o in Europa League, mentre gli ospiti vogliono consolidare il loro piazzamento champions. La partita si giocherà domani alle 13:30, e sarà visibile su Sky Sport.

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Riccardo Tombolini