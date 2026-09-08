Il ridimensionamento dell’esercitazione congiunta Ulchi Freedom Shield (UFS) 2026, tagliata nei tempi e compressa nelle manovre sul terreno per ordine diretto della Casa Bianca, rappresenta molto più di un semplice aggiustamento tattico. Per chi osserva le dinamiche di sicurezza con le lenti del liberalismo strategico e del riformismo atlantista, la decisione di Donald Trump costituisce un campanello d’allarme preoccupante. L’atto di forza presidenziale intreccia nodi finanziari, tentativi di apertura verso Pyongyang e una rischiosa ridefinizione delle responsabilità strategiche nell’Indo-Pacifico.

A prima vista, la mossa risponde a una retorica consolidata: tagliare i costi per i contribuenti americani ed evitare “provocazioni” nei confronti del regime nordcoreano. Tuttavia, analizzando la decisione con rigorosa lente geopolitica e di finanza pubblica della difesa, emerge un’evidente aporia strategica. Da un lato, la National Defense Strategy degli Stati Uniti richiede a Seoul un maggiore burden-sharing e un’assunzione di responsabilità diretta per la propria sicurezza. Dall’altro, sfoltendo la principale piattaforma di integrazione operativa, Washington priva l’alleato sudcoreano proprio degli strumenti necessari per certificare la propria autonomia militare.

Il punto di caduta più critico riguarda infatti il trasferimento del controllo operativo in tempo di guerra (OPCON). Il processo, articolato in severe fasi di validazione tecnica, avrebbe dovuto trovare in UFS 2026 il banco di prova fondamentale per verificare la Full Operational Capability (FOC) del comando a guida sudcoreana. L’obiettivo del presidente Lee Jae Myung di concretizzare il passaggio di consegne entro il 2030 rischierebbe così di infrangersi contro un paradosso istituzionale: come può un Paese assumere il comando strategico se la superpotenza alleata ne riduce le occasioni di addestramento e certificazione sul campo? A complicare il quadro interviene poi un elemento di spiccata transazionalità nella politica estera americana. Nel motivare la sua scelta, Trump ha pubblicamente collegato il ridimensionamento di UFS alla limitata cooperazione fornita da Seoul fuori dal teatro coreano, con particolare riferimento al dossier iraniano. È un cortocircuito concettuale pericoloso. Vincolare le garanzie di sicurezza nella penisola coreana all’allineamento su crisi geograficamente e strategicamente distanti trasforma l’alleanza bilaterale in un mero contratto d’area a geometrie variabili. Se da un lato una diplomazia assertiva può cercare margini per riaprire il dialogo con Kim Jong-un, dall’altro la storia recente insegna che la flessibilità tattica non deve mai trasformarsi in concessione unilaterale.

La modernizzazione delle alleanze e la corretta ripartizione degli oneri finanziari sono obiettivi condivisibili e necessari per garantire la sostenibilità di lungo periodo della leadership democratica globale. Essi non possono tuttavia avvenire a scapito dell’interoperabilità militare e della prevedibilità strategica. Una deterrenza credibile si costruisce sulla certezza degli impegni e sulla rigidità delle garanzie. Senza una visione di lungo termine, la ricerca del compromesso estemporaneo rischia di penalizzare i partner democratici, lasciando spazio all’intraprendenza degli autocrati.

© Riproduzione riservata

Riccardo Renzi