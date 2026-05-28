La rete globale di alleanze militari costruita dagli Stati Uniti sta attraversando una profonda crisi di identità, stretta tra le esigenze di sicurezza dei partner minori e l’inesorabile calcolo strategico di Washington. Una base militare straniera non è mai una presenza neutrale; essa funge contemporaneamente da leva politica, piattaforma logistica e potenziale catalizzatore in grado di trascinare i Paesi ospitanti in conflitti non scelti.

Questo complesso legame di interdipendenza asimmetrica impone oggi una seria riflessione sulla sovranità nazionale e sui reali margini di manovra dei Paesi alleati. Se da un lato l’ombrello protettivo americano offre una deterrenza insostituibile, dall’altro vincola territori, spazi aerei e infrastrutture critiche a una dottrina strategica globale decisa al di fuori del controllo dei governi locali. La stampa internazionale evidenzia come la percezione di questo rischio stia mutando rapidamente sia in Europa sia in Asia. I più recenti orientamenti del Pentagono, formalizzati nei documenti del Dipartimento della Difesa, riflettono una netta transizione dottrinale che la saggistica e il giornalismo d’oltreatlantico definiscono come un passaggio epocale dal tradizionale burden-sharing, ovvero la semplice condivisione degli oneri finanziari, a un più drastico e strutturale burden-shifting, che impone il trasferimento delle responsabilità operative dirette ai partner locali.

La priorità assoluta di Washington si è ormai riposizionata sulla difesa della patria e sulla competizione multidimensionale nell’Indo-Pacifico. In Estremo Oriente, i recenti sviluppi diplomatici e i vertici ad alto livello tra Washington e Pechino sollevano non pochi interrogativi a Tokyo e Seul. Il timore di un pragmatismo americano, capace di rimodulare l’approccio verso la Cina in base a convenienze del momento, lascia i partner asiatici esposti alle crescenti pressioni regionali e a un’espansione coercitiva che mette a nudo la fragilità di una fiducia incondizionata.

Parallelamente, sul fronte europeo, il dibattito sull’autonomia strategica della NATO ha smesso di essere un esercizio teorico per trasformarsi in una necessità strutturale. Il progressivo riorientamento strategico degli Stati Uniti e le incertezze legate alle dinamiche politiche interne americane costringono il Vecchio Continente a ipotizzare una progressiva “europeizzazione” della difesa. L’adozione da parte dei membri europei di un nuovo e ambizioso parametro di spesa militare, che mira a raggiungere la soglia del cinque per cento del prodotto interno lordo entro il prossimo decennio, rappresenta la risposta plastica a questo disimpegno relativo.

Le analisi della stampa statunitense mettono tuttavia in luce i limiti intrinseci di questa rincorsa agli armamenti. Un incremento dei budget non equivale automaticamente a una reale capacità operativa autonoma, poiché l’Europa sconta una forte frammentazione industriale e una storica dipendenza dai sistemi di comando, controllo, logistica e intelligence statunitensi. Si delinea così la ricerca di un’autonomia imperfetta, una condizione in cui i Paesi alleati, spinti dalla necessità di non farsi trovare impreparati di fronte a un’attenzione americana sempre più selettiva e condizionata, accelerano l’integrazione delle proprie difese pur sapendo di non poter rimpiazzare nel breve periodo l’architettura nucleare e tecnologica d’oltreoceano. La sovranità nazionale si gioca quindi in questo stretto margine di manovra, nel tentativo di mitigare il rischio di un abbandono strategico senza rompere il legame transatlantico.

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Domenico Letizia