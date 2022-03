Palazzi sventrati dalle bombe. Scaffali completamente vuoti nei supermercati. Un cinema trasformato in un cumulo di macerie. Ma anche momenti di surreale quotidianità, insieme alla sua famiglia, all’interno di un bunker. I video pubblicati su TikTok di Valeriia Shahenok, nota con il nickname @valerisssh, stanno mostrando al mondo come la sua vita, così come quella di milioni di altri suoi connazionali, sia cambiata per sempre a causa del conflitto in Ucraina.

Ventenne, di professione fotografa, ha infatti usato il popolare social network per documentare, con un pizzico di ironia, le conseguenze della guerra fin dai primi giorni. E ieri, 30 marzo, la notizia che mai avrebbe voluto ricevere: la morte del fratello appena diciottenne.

“Vladimir Putin ha ucciso mio fratello”

L’ultimo post pubblicato su TikTok mostra la ragazza con gli occhi gonfi e lucidi. Sull’immagine, la scritta: “Vladimir Putin ha ucciso mio fratello 18enne in Ucraina mentre in Russia le persone si preoccupano della chiusura del McDonald’s”. E poi, a seguire, altre foto in cui è immortalata con il fratello in momenti spensierati: “Non riesco a smettere di piangere, non voglio crederci” scrive ancora la ragazza. Lui, in quanto maggiorenne, non ha potuto lasciare il Paese a causa della legge marziale. Valeriia invece era riuscita a fuggire da Chernihiv, città dell’Ucraina settentrionale distrutta dai bombardamenti russi, in Polonia.

Da Varsavia, alcuni giorni fa ha raggiunto Milano, ospitata dalla famiglia della youtuber Sofia Viscardi, dove ha incontrato anche il sindaco Beppe Sala. Valeriia Shahenok, che è stata intervistata sia dalla Bbc che la Cnn quando ancora si trovava nel suo Paese, la scorsa settimana si è spostata a Roma per partecipare alla trasmissione Propaganda Live di Diego Bianchi su La7.

Migliaia i messaggi di vicinanza e di condoglianze arrivati da ogni parte del mondo, Italia compresa.

Le immagini della guerra su TikTok

Il profilo @valerisssh è seguito oggi da un milione di follower.

L’influencer è diventata popolare proprio grazie ai suoi video virali e al modo ironico e senza filtri di raccontare la guerra: ogni filmato si conclude con un ringraziamento sarcastico allo ‘zar’ Putin. La ragazza ha usato i suoi profili social (su Instagram ha raggiunto i 129mila follower) anche per lanciare messaggi politici e per chiedere donazioni a favore di un’organizzazione di volontari che si sta occupando di chi è rimasto nella sua città.

Mariangela Celiberti

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti