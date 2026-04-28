Victor Osimhen è stato denunciato da Mercedes Benz, come riportato da Repubblica. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’ex attaccante del Napoli è accusato di appropriazione indebita: il calciatore nigeriano, infatti, non avrebbe saldato un contratto leasing dal valore di 90 mila euro.

La ricostruzione

La denuncia ai Carabinieri di Milano per quanto accaduto sarebbe già stata formalizzata. Secondo Mercedes, Osimhen non avrebbe pagato le rate del Mercedes classe G che guidava dai tempi di Napoli, prima del trasferimento in Turchia al Galatasaray. Oltre a ciò, la vettura non sarebbe nemmeno stata restituita, il tutto mentre il calciatore avrebbe, nel frattempo, cambiato due veicoli, in quanto appassionato di auto di lusso: prima si è regalato nel 2024 una Lamborghini Uris, ora invece, per le strade di Istanbul, guida un Revuelto dal valore di oltre mezzo milione. Non è chiaro se anche questa sua ultima vettura sia in leasing o di proprietà, ciò che è certo è che ora Osimhen dovrà rispondere alle autorità italiane.

Chi è Victor Osimhen

Calciatore ventisettenne, di origini nigeriane, Victor Osimhen ha avuto la svolta della sua carriera quando, nel 2017, viene acquistato dal Wolfsburg, con cui farà il suo debutto da professionista. In seguito, ha vestito le maglie del Charleroi in Belgio e del Lilla in Francia. Ma la vera e propria consacrazione l’ha vissuta nel 2020, quando viene ingaggiato dal Napoli con il quale si aggiudicherà uno storico scudetto nel 2023. Dal 2024 è l’attaccante del Galatasary, con cui veste la maglia numero 45.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini