Orrore in Australia, a Sydney, dove nel corso di una celebrazione religiosa nella chiesa di Christ The Good Shepherd a Wakeley, diverse persone sono state accoltellate da un uomo, incluso il vescovo Mar Mari Emmanuel.

La messa è stata trasmessa in diretta televisiva e le immagini stanno facendo il giro del mondo: dall’inquadratura centrale è visibile l’attentatore dirigersi verso il vescovo ed aggredirlo con svariate pugnalate al viso e al collo. Ben distinguibili le grida di terrore dei presenti.

L’individuo è stato successivamente bloccato ed arrestato dalle forze dell’ordine le quali hanno già comunicato che i feriti non versano in pericolo di vita. Secondo Sky News Australia sono in tutto 4 le persone rimaste colpite nell’attacco. Le autorità hanno fatto sapere che l’uomo era noto alle forze dell’ordine e hanno escluso la pista del terrorismo motivato da ragioni ideologiche.

Il vescovo, di circa 50 anni, è stato trasportato all’ospedale. Gli australiani sono ancora sotto shock dopo che sabato un aggressore solitario ha accoltellato a morte sei persone in un affollato centro commerciale di Sydney e ne ha ferite più di una dozzina.

