Altra serata di boxe, altro appuntamento di incontri, match di pugilato olimpico organizzati dalla Boxe Vesuviana di Torre Annunziata in collaborazione con lo Sport Club Oplonti a Torre del Greco. Otto incontri che andranno in scena giovedì 21 luglio 2022 dalle ore 20:30 al Circolo Oplonti, in Via Nazionale. Una manifestazione che anticipa i festeggiamenti per i 50 anni del Circolo, fortemente voluta dal sodalizio una manifestazione sportiva con la ASD più antica di Torre Annunziata.

Solo lo scorso 9 giugno la Vesuviana del Team Zurlo, la palestra donata dall’iconico “U’maestr” Lucio nel 1960 e che vanta la prima pugile italiana alle Olimpiadi e prima medagliata ai Giochi, la “Butterfly” Irma Testa, e che continua a sfornare talenti, aveva organizzato nella Villa Comunale di Torre Annunziata il Memorial dedicato al Preside del Liceo Pitagora-Benedetto Croce Benito Capossela.

Il dirigente scolastico, morto all’improvviso per un malore lo scorso novembre, stroncato da un malore in un’aula del Tribunale di Napoli, era stato il primo in Italia a introdurre il pugilato a far praticare la noble art nelle ore curricolari. L’appuntamento di giovedì 21 luglio presenterà anche l’occasione di cenare o di sorseggiare un drink nella splendida cornice del Circolo Oplonti.

Il team Zurlo anticipa che saranno una decina i match in programma con atleti della Boxe Vesuviana che si confronteranno con i pari peso prevenienti da altre province della Regione. A completare il programma della serata anche la partecipazione speciale di Yoseba: il cantante emergente già nuova promessa della scena urban napoletana. Fuori i secondi.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

