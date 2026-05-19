Roberto Martinez ha annunciato la lista dei 26 giocatori che partiranno per Canada, Messico e Stati Uniti alla volta della Coppa del Mondo 2026. Nell’annuncio ufficiale delle pagine della Nazionale, in realtà i giocatori che appaiono sono 27, in omaggio al compianto Diogo Jota. Il nome che ovviamente spicca su tutti, è quello del veterano Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, alla “tenera” età di 41 anni, è stato convocato per il suo sesto, storico Mondiale. Presenti anche gli “italiani” Rafael Leao e Francisco Conceiçao. La sorpresa, è stata quella della convocazione di un portiere in più, scelta che il Ct del Portogallo ha giustificato così:

“Per quanto riguarda i portieri, ho parlato con Ricardo Velho; sa di essere il quarto portiere, ma dobbiamo rispettare le regole. Possiamo sostituire solo il portiere; il lavoro è ad alta intensità, si tira molto in porta. Sa di non poter stare in panchina, ma in due minuti ha detto che avrebbe aiutato la Nazionale con tutto ciò che sarebbe servito“. Praticamente, da regolamento FIFA, per i Mondiali è possibile sostituire in lista un portiere in caso di infortunio durante la competizione, dunque è stato deciso preventivamente di aggregare al gruppo l’eventuale sostituto.

I convocati

Portieri: Diogo Costa, José Sà, Rui Silva, Ricardo Velho

Difensori: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomaso Araujo

Centrocampisti: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

Attaccanti: Joao Felix, Trincao, Francisco Conceiçao, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Gonçalo ramos, Cristiano Ronaldo

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Riccardo Tombolini