E così ilnon ce l’ha fatta. L’antifona si era capita da tempo. L’esultanza degli avversari al momento della sconfitta subita in Senato dai suoi promotori è suonata come offensiva, volgare e ingiusta a chi, nella società civile, aveva sostenuto la necessità di approvare quella norma. Ma mettiamo da parte iOra più che mai va posto al centro del dibattito il fatto, innegabile, che le questioni che hanno a che fare consono importanti, riguardano la felicità delle persone, nascono e si agitano perché sono spesso complesse e oggetto di divergenti opinioni e crescono a dismisura in chiave ideologica quando gli accadimenti fondamentali vengono rinnegati dietro il fumo del richiamo ad altissimi ideali (etici, antropologici, religiosi e così via). Quali sono questi accadimenti fondamentali? La presenza dia motivo dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

Suggerisco di guardare la terza stagione di un’intelligente serie tv di Netflix, Sex Education: vi vedrete una ragazza – Cal, come il protagonista di quel Middlesex di Eugenides che pure consiglio di leggere – che rifiuta di indossare l’uniforme scolastica femminile in quanto si percepisce come NB (nonbinary, “non binaria”) e quindi non si identifica nel(la separazione di) maschile e femminile. Mentre proprio a causa di ciò nasce un amore complicato col bel Jackson (il che dimostra la diversità concettuale tra identità di genere e orientamento sessuale), la preside della scuola inglese attuerà condotte apertamente discriminatorie contro Cal: con una legge che traduce in fattispecie di reato simili atti discriminatori, la preside sarebbe penalmente perseguibile. Ora, qui non voglio parlare dell’opportunità della penalizzazione. Ma, a monte, delle reazioni che intendono sminuire gli accadimenti fondamentali: violenze, fisiche e psicologiche, esercitate su persone a causa e in ragione del loro orientamento sessuale e del percorso da esse intrapreso con riferimento alla rispettiva identità di genere. Dal 2012 al 2020, in Campania, e nel napoletano in special modo, sono state raccolte 135 denunce, circa la metà del totale rilevato in tutto il Sud Italia (357).

Ora, a meno che non si pensi che le associazioni, grazie al cui lavoro sul territorio queste denunce finalmente vengono raccolte, mentano o travisino sistematicamente i fatti, gli atti di violenza esistono. Ho avuto la fortuna di non averne mai subiti, ma in qualche occasione ne ho sfiorato l’occorrenza. Sappiamo che orientamento sessuale e identità di genere sono ontologicamente capaci di innescare meccanismi di diseguaglianza e di violenza: il genere umano funziona in questo modo odioso. La società e i suoi rappresentanti politici devono allora decidere se vogliono sanzionare condotte dettate dall’insofferenza o addirittura dall’odio a motivo dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, oppure se preferiscono alzare le spalle, mormorare che questi movimenti militanti gay e trans hanno stancato perché vogliono imporre la loro visione del mondo a tutto il mondo, e anche lavarsi la coscienza dicendo che loro «non hanno problemi» con omosessuali e simili (salvo a non conoscere come si distingua un omosessuale da un transessuale), perché li accettano e non hanno bisogno di leggi apposite (questo, nella mia esperienza, non sento dirlo da fascisti e cattolici ululanti, ma anche da persone comuni delle più varie estrazioni politiche e sociali).

Ma il tempo della scelta è soltanto rimandato. Lasciamo gli esultanti a portare il peso della loro gioia triste: essa dispiacerà a Dio e agli dei, mentre il mondo queer opporrà a essa, sempre e per sempre, il principio di tutt’altra gioia, quella della liberazione da paura e vergogna. Intanto non bisogna stancarsi di una cosa a mio avviso decisiva: trovare la misura esatta del linguaggio – anche normativo – per comunicare con tutto quel mondo non ostile, ma placidamente indifferente alle esigenze di riconoscimento di dignità di gay, lesbiche, trans e di ogni persona che ha faticosamente intrapreso il cammino di far emergere e accogliere la propria identità. Che è come dire: tutti a lezione di Sex Education.