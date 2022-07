Il cantante Ghali ha comprato una nave per soccorrere migranti nel Mediterraneo. Una barca ausiliare per la Mare Jonio, nave di Mediterranea Saving Humans che opera nel Canale di Sicilia, per salvare gli immigrati che rischiano la vita per la traversata dalle coste africane verso l’Italia. “Il rap è una musica che ha come centro la rivalsa che è un concetto prima individuale e poi collettivo. Per me questo è fare la cosa più rap che ci sia”, ha scritto Ghali su Instagram.

L’imbarcazione che Ghali ha comprato si chiama Bayna, come la canzone che apre il suo album Sensazione ultra. “Sono diventato grande e da oggi ‘Bayna’ non è più solo il titolo di una mia canzone – ha scritto in un altro post su Instagram – ma anche quello di una nuova barca di salvataggio. Fin da bambino questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo. Ogni anno muoiono centinaia di persone in mare, si stima che siano morte circa 850 persone solo dallo scorso gennaio, e che circa 16mila siano stati illegalmente respinti in Libia”.

“Questo è un tema di cui si parla poco nel nostro paese, per questo ho deciso di sostenere Mediterranea Rescue donando un’imbarcazione che permetterà al team di proseguire le missioni di soccorso nei prossimi mesi, perché ogni nave di salvataggio in più in mare può fare la differenza tra la vita e la morte per migliaia di donne, uomini e bambini in viaggio. Mi sembra assurdo dover ripetere che salvare vite debba avvenire prima di qualsiasi scelta politica. Questo per me non è un sacrificio ma un privilegio. Quando abbiamo iniziato a fare rap non pensavamo di ricevere qualcosa in cambio, poi siete arrivati tutti voi e mi avete cambiato la vita. Per questo, da essere umano mi sento in obbligo di restituire qualcosa alla comunità”.

“L’operazione Bayna ha l’obiettivo di sostenere chi salva vite in mare e di fare luce su un argomento importante per il genere umano, il mio contributo è solo una scintilla e sono sicuro che insieme possiamo fare veramente la differenza. Vi chiedo quindi, se potete, di partecipare alla raccolta fondi donando quello che si può, non importa quanto, sarà comunque tanto”.

L’acquisto dell’imbarcazione coincide con il lancio di una raccolta fondi per aiutare l’ong che salva vite nel Mediterraneo. Bayna consentirà a Mare Jonio di rinnovare le certificazioni per proseguire le missioni di soccorso nei prossimi mesi. “Ogni nave di salvataggio in più in mare può fare la differenza tra la vita e la morte per centinaia di donne, uomini e bambini in viaggio. I fondi raccolti permetteranno ai team rescue di Mediterranea di continuare ad operare nelle acque del canale di Sicilia”.

La presidente di Mediterranea Vanessa Guidi ha ringraziato Ghali per l’iniziativa: “Abbiamo sempre sentito la sua musica, le sue parole, molto vicine alla nostra battaglia per i diritti fondamentali delle persone che rischiano la vita in mare, spesso in fuga da trattamenti disumani e alla ricerca di un futuro migliore. Ma da oggi Ghali è membro a pieno titolo del nostro equipaggio, in una navigazione che sarà lunga e capace di aiutare tante e tanti che sono là fuori”.

