È arrivata al 110esimo giorno la guerra in Ucraina. E potrebbe essere arrivato il momento dell’assedio decisivo a Severodonetsk dove prosegue l’attacco dei filorussi all’impianto Azot dove sono asserragliati soldati ucraini e civili e dove è scoppiato un incendio. Secondo quanto riferito da una fonte anonima dell’amministrazione statunitense al Washington Post è probabile che la Russia si impadronirà di tutta la regione di Lugansk nelle prossime settimane. A fare la differenza nel Donbass sono stati l’artiglieria e gli apparati per la guerra elettronica russi.

Il viceministro degli Esteri Senik ha annunciato: “Il grano sarà esportato attraverso Polonia e Romania”. Sull’apertura di nuovi corridoi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin e un altro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La polizia di frontiera polacca ha segnalato intanto l’ingresso nel Paese di oltre quattro milioni di rifugiati ucraini dall’inizio del conflitto.

Dopo l’addio di McDonald’s al mercato russo, i ristoranti che appartenevano alla multinazionale americana sono stati ribattezzati ”Vkousno i tochka” (Delizioso. E basta). Il titolare dell’azienda, il russo Alexandre Govor, ha garantito che manterrà il posto di lavoro ai 51mila dipendenti.

ORE 7:30 – SEVERODONETSK: “RUSSI HANNO FATTO SALTARE PONTE PER USCIRE” – Secondo diverse fonti occidentali i russi hanno fatto saltare il ponte che collegava la città di Severodonetsk con quella di Lysychansk sulla sponda opposta del fiume Siverskyi. L’azione ha distrutto una delle due vie d’uscita della città. Il governatore della regione Gaidai sostiene che un terzo della città è in mano agli ucraini. All’impianto chimico di Azot in corso un assedio simile a quello dell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

ORE 6:30 – AMNESTY: “ABBIAMO LE PROVE DEI CRIMINI DI GUERRA RUSSI” – L’Ong per i diritti umani Amnesty International accusa la Russia di crimini di guerra in Ucraina. L’organizzazione ha detto di aver trovato le prove degli attacchi con bombe a grappolo a Kharkiv in almeno sette casi. Le tipologie di ordigni 9N210 E 9N235 e mine a frammentazione sono vietate dai trattati internazionali. “Le persone sono state uccise nelle loro case e nelle strade, nei campi da gioco e nei cimiteri, mentre aspettavano in fila per gli aiuti umanitari o facevano la spesa per cibo e medicine”, afferma Donatella Rovera, ricercatrice su crisi e conflitti presso Amnesty. “L’uso ripetuto di munizioni a grappolo ampiamente vietate è scioccante e dimostra un completo disprezzo per le vite dei civili”.

ORE 6:00 – SEVERODONETSK: KIEV TEME ATTACCO MASSICCIO – Il governatore ucraino della Regione di Severodonetsk Serguii Gaidai accusa la Russia di voler “isolare completamente Severodonetsk” e teme un massiccio attacco “per prendere la città” nelle prossime 24 ore. “La situazione a Severodonetsk è estremamente difficile”, ha detto. “Il nemico ha concentrato la maggior parte dei suoi sforzi nella regione settentrionale di Lugansk” dove usa artiglieria di larga scala.

