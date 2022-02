“Non credo molto al risultato di questo incontro, ma ci provino, in modo che nessun cittadino ucraino possa dubitare che io, come presidente, non abbia cercato di fermare la guerra quando c’era anche una piccola possibilità”. Queste le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in vista dei negoziati tra Ucraina e Russia in programma entro le 11 (ora italiana) di lunedì 28 febbraio a Gomel, nel territorio bielorusso al confine ucraino.

Nonostante l’accordo di incontrarsi, la guerra è andata avanti anche per il quinto giorno di fila. Mosca non ha frenato gli attacchi, così come la Bielorussia non ha fermato il lancio dei missili russi dal suo territorio. Ennesima notte di bombardamenti, sangue e morte con le sirene che hanno ripreso a suonare sia nella capitale Kiev, “completamente circondata” dalle forze russe ha annunciato il sindaco Vitali Klitschko, che a Kharkiv, seconda città più grande del Paese dove già ieri è stata respinta l’offensiva degli invasori. Missili (partiti dalla Bielorussia secondo il quotidiano The Kyiv Independent) nei pressi dell’aeroporto di Zhytomyr, a 150 km dalla capitali.

LA DIRETTA

10:05 – L’esercito russo, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca, avrebbe conquistato la centrale nucleare di Zaporizhzhya, nel sud-est dell’Ucraina. Sempre dal Cremlino fanno sapere che la centrale è operativa e continuerà a funzionare normalmente, ma non vi sono conferme indipendenti al momento su quanto ‘rivendicato’ da Mosa.

10 – MOSCA: “DISTRUTTI 1.114 INFRASTRUTTURE MILITARI UCRAINE” – Le forze russe hanno distrutto 1.114 elementi dell’infrastruttura militare ucraina dall’inizio dell’operazione speciale, ha detto lunedì il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov in una conferenza stampa. In particolare sono stati distrutti 31 posti di comando e comunicazione dell’esercito ucraino, ha affermato. “Inoltre, abbiamo messo fuori combattimento 314 carri armati e veicoli corazzati di altro tipo, 57 lanciarazzi, 121 sistemi di artiglieria e mortai e 274 veicoli militari “, ha aggiunto Konashenkov

9:55 – Le negoziazioni inizieranno alle 10 (ora italiana).

The Ukrainian delegation arrived in the area of the Ukrainian-Belarusian border to take part in talks with representatives of the Russian Federation ➡️ https://t.co/RKxx6801eh — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022

9.45 – NEGOZIATI: DELEGAZIONE UCRAINA ARRIVA AL CONFINE: – “La delegazione ucraina e’ arrivata nell’area del confine ucraino-bielorusso per partecipare ai negoziati”. Lo rende noto un comunicato della presidenza ucraina. “La condizione principale che l’Ucraina chiederà alla Russia nei negoziati tra le rispettive delegazioni è un cessate il fuoco immediato con il completo ritiro delle truppe russe dal Paese” ha anticipato poco fa l’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

9.30 – MOSCA: “NEGOZIEREMO TUTTO IL TEMPO NECESSARIO” – L’incontro tra la delegazione ucraina e quella russa dovrebbe iniziare entro le 11 (ora italiana). “La delegazione russa è pronta a negoziare con l’Ucraina tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo” fa sapere il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato da Interfax, in attesa dell’inizio dei colloqui tra Mosca e Kiev a Gomel, in Bielorussia.

9:30 – “Gli atti criminali della Russia sono un genocidio”, interprete scoppia in lacrime mentre traduce Zelensky

8.57 – KHARKIV RESTA SOTTO IL CONTROLLO UCRAINO: TRA VITTIME ANCHE BIMBI – Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, resta sotto il controllo delle forze armate ucraine. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Synegubov. “Le nostre forze sono riuscite a respingere l’offensiva per tutta la notte, distruggendo le colonne nemiche ancor prima che potessero lanciare colpi di artiglieria sulla città” ha detto Synegubov, sottolineando che sono stati colpiti anche diversi gruppi di sabotatori russi. Il governatore ha spiegato che molti civili si sono offerti di aiutare l’esercito ucraino, fornendo loro medicinali e generi alimentari. Secondo Synegubov resta valido il pericolo di nuovi gruppi di sabotatori che potrebbero cercare di accedere in città. Difficile, infine, stabilire un bilancio di vittime e feriti: secondo il governatore fra coloro che hanno perso la vita ci sarebbero anche dei bambini.

8:50 -KIEV: RIPRENDONO ATTIVITA’ – Dopo un weekend ad alta tensione, oggi a Kiev riapriranno i negozi di alimentari e verranno ripristinati i trasporti pubblici, anche se ai residenti è stato consigliato di non lasciare case e rifugi se non in caso di assoluta necessità. Lo riporta la Bbc. Il coprifuoco riprenderà questa sera alle 22, fino alle 7 di domani.

8:22 – MERCATI: CROLLA RUBLO, VOLA GRANO – Volano sui mercati mondiali i pressi delle materie prime alimentari a seguito delle sanzioni alla Russia per l’invasione in Ucraina. Entrambi i paesi sono infatti grandi produttori di grano le cui quotazioni sui mercati internazionali salgono dell’8,7%%. Avanzano anche il mais (+5%) e la soia (+3.9%). Crolla il rublo, in forte calo all’avvio del mercato ufficiale di Mosca dopo che la Banca centrale ha ritardato di tre ore le contrattazioni. La valuta scambia in forte flessione. Attualmente per un dollaro sono necessari 90 rubli (-8%).

8:10 – BOMBE DISTRUGGONO MUSEO – Le bombe russe hanno distrutto anche un museo a Ivankov, nella regione di Kiev. Museo che ospitava le opere dell’artista ucraina di fama mondiale Maria Priymachenko. “Tutti gli sforzi russi di occupare la città sono falliti” fa sapere il ministero della Difesa ucraino in riferimento alla capitale.

8:01 – BILANCIO VITTIME: TRA MILITARI E CIVILI SIAMO A OLTRE 5MILA – Secondo Kiev, la Russia, nei primi 4 giorni di guerra, ha perso circa 4.300 uomini, dozzine di aerei e centinaia di veicoli da combattimento. L’ultimo bilancio del ministero della Salute conta 352 civili ucraini uccisi, tra cui 14 bambini. I feriti sono 1.684, tra cui 116 bambini. All’appello mancano i soldati ucraini morti durante i combattimenti.

7:30 – LA NOTTE DI GUERRA – Attacchi su Kiev e Kharkiv, tutti respinti secondo le fonti ucraine. Un missile russo – riferiscono i media ucraini – ha colpito un condominio, un asilo e un negozio nel centro di Chernihiv provocando un incendio. Una donna è rimasta ferita. Bombardamenti ha denunciato intanto la Russia nel Donbass, “i peggiori degli ultimi mesi”, “con vittime civili e infrastrutture danneggiate”. I russi avrebbero dato alle fiamme un museo di storia a Ivankiv, a nord di Kiev, in cui si celebravano gli eroi ucraini.

7:00 – “UCRAINA IN UE”, ZELENSKY: PROSSIME 24 ORE CRUCIALI – Le prossime 24 ore “saranno cruciali per l’Ucraina”. E’ quanto dichiara il presidente Zelensky nel corso di una notte dove i contatti con i leader europei (“per concordare ulteriori passi congiunti per contrastare l’aggressore” sono stati costanti: dal premier britannico Boris Johnson al presidente polacco Andrzej Duda, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che insiste: “Vogliamo l’Ucraina nell’Unione europea”.

6:48 – REFERENDUM, VINCE SI IN BIELORUSSIA: TIMORE NUCLEARE – Nella notte arriva la notizia del sì al referendum su alcune modifiche alla Costituzione di Minsk che, oltre a rafforzare i poteri di Lukashenko, fedelissimo di Putin, potrebbero consentire a Mosca di dispiegare sul territorio armi nucleari pur escludendo “ogni aggressione militare” dalla Bielorussia.

“Il 65,16% degli elettori ha votato a favore degli emendamenti alla Costituzione della Repubblica di Bielorussia“, ha annunciato nella notte tra domenica e lunedì il presidente della Commissione elettorale centrale bielorussa, Igor Karpenko, citato dalle agenzie di stampa russe. Solo il 10,07% ha votato contro mentre l’affluenza è stata del 78,63%,

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo