A soli quattro giorni dalla chiusura delle urne elettorali, che hanno visto il trionfo domenica 25 settembre di Giorgia Meloni e della coalizione di centrodestra, è già tempo di sondaggi. Il primo ad esse realizzato, mentre nel Partito Democratico ancora ci si “lecca le ferite” dopo il tracollo subito col voto degli elettori e la conseguente decisione del segretario Enrico Letta di non ricandidarsi nel prossimo congresso Dem, è quello di Euromedia Research per Porta a Porta.

L’istituto di Alessandra Ghisleri ha portato nella trasmissione di Rai1 dati che confermano in maniera evidente il trend di queste ultime settimane. Così Fratelli d’Italia è nettamente il primo partito nelle intenzioni di voto, al 26,2% e con un consenso in leggero aumento rispetto al voto emerso dalle urne di domenica.

Dietro il Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta scende al 19%, in lieve calo. È alle spalle dei Dem che ci sono gli ‘smottamenti’ nelle intenzioni di voto rilevate da Euromedia Research: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte non si ferma più dopo la rincorsa elettorale e sale al 16,2%, con un +0,8 per cento segnalato dall’istituto di sondaggi.

Al contrario continua a scendere il dato della Lega, il partito di Matteo Salvini sempre più in crisi di consensi anche all’interno del suo stesso Carroccio: secondo Euromedia Research il partito cala nelle intenzioni di voto scivolando all’8,3 per cento.

Terza ‘gamba’ del centrodestra resta Forza Italia, con gli azzurri di Silvio Berlusconi stabili all’8,1% rispetto al voto emerso dalle urne di domenica. In leggerissimo calo invece il ‘Terzo Polo’, il fronte riformista formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi: il dato pubblicato da Porta a Porta lo vede al 7,9%.

L’alleanza tra Verdi e Sinistra scende di un decimo di punto, al 3,5%, seguita da +Europa che perde un altro 0,1% e passa al 2,7%. Importante il balzo in avanti compiuto da ItalExit, il partito di Gianluigi Paragone, che secondo Euromedia Research salirebbe al 2,4%, con un balzo in avanti di mezzo punto. Noi Moderati si fermerebbe allo 0,9% e Impegno Civico sarebbe addirittura allo 0,4%, con un ulteriore calo di 0,2 punti per il movimento fondato dal ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio.

