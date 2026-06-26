La guerra moderna non si combatte soltanto con missili, droni e superiorità aerea. Si combatte anche dopo i bombardamenti, quando occorre rimettere in funzione reti elettriche, acquedotti, impianti industriali e collegamenti logistici. È in questa dimensione che va letta la disponibilità manifestata dalla Russia a contribuire alla ricostruzione delle infrastrutture iraniane danneggiate dal conflitto. Ciò che oggi è accertato è relativamente semplice: da Teheran è arrivata la conferma che Mosca si è dichiarata pronta a collaborare al ripristino di strutture strategiche e servizi essenziali. Esiste inoltre una cornice politica consolidata, rappresentata dal partenariato strategico siglato tra i due Paesi e dalla cooperazione già avviata nel settore energetico. Molto meno chiaro, invece, è il passaggio decisivo: chi finanzierà gli interventi, quali siti saranno coinvolti, quali imprese opereranno sul terreno e con quali garanzie di sicurezza. È qui che finisce la dichiarazione politica e comincia la geopolitica reale.

La ricostruzione delle infrastrutture non è mai un’attività neutrale. Chi installa turbine, trasformatori, software di gestione delle reti e sistemi di manutenzione non fornisce soltanto tecnologia: costruisce relazioni di lungo periodo. Ogni infrastruttura incorpora standard tecnici, catene di approvvigionamento, ricambi, competenze professionali e servizi di assistenza. In altre parole, genera dipendenza. Per questo motivo l’eventuale presenza russa nella ricostruzione iraniana deve essere interpretata come una possibile estensione dell’influenza di Mosca nel cuore del sistema energetico della Repubblica islamica. Non si tratta necessariamente di una forma di controllo diretto, ma di un accrescimento del potere contrattuale derivante dalla gestione di asset essenziali. D’altra parte, anche Teheran ha le proprie ragioni. L’Iran si trova da anni sottoposto a sanzioni, restrizioni finanziarie e limitazioni nell’accesso alle tecnologie occidentali. In una fase di vulnerabilità infrastrutturale, poter contare su fornitori alternativi rappresenta una necessità prima ancora che una scelta politica. La collaborazione con la Russia offre dunque una via per ridurre l’isolamento e accelerare il recupero delle capacità produttive.

Resta però un elemento che gli osservatori devono considerare con prudenza. Al momento non esistono prove pubbliche dell’avvio di un programma operativo di vasta scala. Non risultano contratti dettagliati, piani finanziari, cronoprogrammi o dispiegamenti significativi di personale tecnico. La distanza tra una disponibilità diplomatica e un cantiere funzionante è enorme. Dal punto di vista occidentale, e in particolare europeo, la vicenda offre una lezione importante. Le infrastrutture sono diventate uno strumento di competizione strategica tanto quanto le alleanze militari. Chi contribuisce alla ricostruzione di un Paese acquisisce spesso un’influenza più duratura di chi lo ha sostenuto sul piano politico o militare. La vera domanda, dunque, non è se la Russia aiuterà l’Iran. La domanda è quale prezzo politico, economico e tecnologico accompagnerà quell’aiuto. Perché nella geopolitica delle risorse e delle infrastrutture non esistono interventi gratuiti: esistono investimenti che producono influenza. E il potere, oggi come ieri, passa anche attraverso una centrale elettrica, una rete di distribuzione o un sistema di controllo industriale. I prossimi mesi diranno se l’annuncio russo rimarrà una dichiarazione di intenti oppure si tradurrà in una presenza stabile nel sistema infrastrutturale iraniano. La differenza sarà visibile non nella propaganda, ma nei documenti, negli appalti, nei finanziamenti e nelle forniture. È lì che si misura il potere reale.

© Riproduzione riservata

Riccardo Renzi