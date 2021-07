Una sfilata tra i sanpietrini per salire al Campidoglio, dove ad attenderli c’era la sindaca di Roma Virginia Raggi. I Maneskin, la rock band che ha scalato le vette delle classifiche dopo la vittoria del Festival di Sanremo prima e dell’Eurovision poi, sono stati accolti nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio per la cerimonia di consegna della Lupa capitolina, il riconoscimento che Roma Capitale tributa a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli.

La rock band è arrivata a Palazzo Senatorio da via San Pietro in Carcere e poi ha incontrato la sindaca di Roma Virginia Raggi, con cui si è intrattenuta per circa un’ora. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, insieme alla prima cittadina di Roma, si sono affacciati dal balconcino dello studio della sindaca con vista sui Fori imperiali per regalare uno scatto ai fotografi e ai fan.

Po la cerimonia di consegna della Lupa capitolina. Nel ricevere la massima onorificenza capitolina dalle mani della sindaca Raggi, la rock band romana ha annunciato che “il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al Circo Massimo”. Annunciata già l’apertura dei botteghini per la vendita dei biglietti. Si prevede il sold out della data romana della rock band.

