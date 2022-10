Il vertice della schiarita tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, col leader di Forza Italia ricevuto dalla ‘premier in pectore’ nella sede di Fratelli d’Italia di via della Scrofa a Roma, non ha partorito solo la ricucitura del clamoroso scontro tra i due e la decisione del centrodestra di recarsi unito alle consultazioni al Quirinale.

Dal faccia a faccia, suggellato anche da una foto da dare in pasto a giornalisti e social network, è spuntata anche una possibile lista di ministri fatta circolare da ambienti della maggioranza.

Una squadra di governo che Meloni vorrebbe portare nella mani del capo dello Stato Sergio Mattarella per poter giurare poi al più tardi lunedì prossimo, il 24 ottobre.

Questo l’elenco dei ministri del futuro governo a guida Meloni, ovviamente da prendere con le molle e il beneficio del dubbio non essendo ancora ufficiale: Esteri e vicepremier Antonio Tajani (FI), presidente del Parlamento europeo dal 2017 al 2019 e coordinatore unico nazionale di Forza Italia; Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno nel governo Conte I; Economia a Giancarlo Giorgetti (Lega), ministro uscente dello Sviluppo economico; Sviluppo economico a Guido Crosetto (FdI), cofondatore del partito della Meloni; Transizione ecologica a Gilberto Pichetto Fratin (FI), viceministro uscente dello sviluppo economico; Difesa a Adolfo Urso (FdI), presidente del Copasir ed ex capo di Gabinetto del ministro dell’Interno Matteo Salvini; Interno a Matteo Piantedosi (tecnico in quota Lega), prefetto di Roma; Giustizia a Carlo Nordio (FdI), ex magistrato; Lavoro a Marina Elvira Calderone (tecnico in quota FdI), presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; Salute a Francesco Rocca (tecnico in quota FdI), presidente nazionale della Croce Rossa Italiana; Istruzione a Giuseppe Valditara (tecnico in quota Lega), giurista; Università e Ricerca: Anna Maria Bernini (FI), ministro per le politiche europee nel governo Berlusconi IV; Cultura a Giordano Bruno Guerri (tecnico in quota FdI), presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani e fondatore di GardaMusei; Pubblica Amministrazione ad Alessandro Cattaneo (FI), sindaco di Pavia dal 2009 al 2014; Agricoltura a Gian Marco Centinaio (Lega), sottosegretario uscente di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Riforme a Elisabetta Casellati (FI), presidente del Senato uscente; Affari Regionali a Roberto Calderoli (Lega), vicepresidente uscente del Senato; Affari Europei aRaffaele Fitto (FdI), ministro per gli affari regionali dal 2008 al 2011 nel quarto governo Berlusconi; Disabilità a Simona Baldassarre (Lega), eurodeputata; Gioventù e sport a Chiara Colosimo (FdI), consigliere regionale del Lazio; Rapporti con il Parlamento a Maurizio Lupi (Noi), ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dal 28 aprile 2013 al 20 marzo 2015 nei governi Letta e Renzi; Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari (FdI), responsabile del programma di Fratelli d’Italia.

Redazione

Carmine Di Niro