Ha centocinque anni ed è una delle donne più longeve d’Italia. Nonna Amalia Esposito, il 5 gennaio 2022 ha festeggiato il suo compleanno. Nata nel 1917, ha sempre vissuto a Montano Antilia, nel Cilento, zona nota per la longevità dei suoi abitanti tanto da aver spinto nei secoli diversi studiosi a recarsi lì per studiare il segreto della Dieta Mediterranea.

Nonna Amalia ha conosciuto due Guerre Mondiali, la miseria e il dramma di quei tempi, l’influenza Spagnola e ora anche il Covid. Ne ha viste davvero tante ma non ha mai perso il sorriso e non si lamenta quando ricorda anche i periodi più bui. Lo racconta la nipote, Marianna Lisanti: “La nonna alla tenera età di 105 anni ha ancora voglia di cantare”, ha scritto in un post in cui ringrazia il sindaco di Montano Antilia, Luciano Trivelli, che anche da medico la segue con tanto orgoglio e passione.

Intervistata dal Mattino, la nipote, ha si prende cura di lei, ha raccontato la sua incredibile gioia di vivere sempre: “basti pensare che, costi quel che costi, sono guai se non gli viene servito un buon bicchiere di vino a tavola”. Ha affrontato due pandemie mondiali senza mai abbattersi, anzi, durante il Covid ci ha tenuto ad essere d’esempio per tutti e a vaccinarsi tra le prime. Non ha mai perso la speranza e la sua forza d’animo sono stati d’esempio per generazioni.

