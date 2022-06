Un giovane di 21 anni, incensurato, è stato ferito la scorsa notte a colpi d’arma da fuoco a Ponticelli, periferia est di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Poggioreale, intervenuti verso le 4 al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania, la vittima mentre si trovava nei pressi della villa comunale sarebbe stata avvicinata da due sconosciuti che in un tentativo di rapina esplodevano tre colpi d’arma da fuoco che hanno raggiunto il 21enne all’avambraccio e alla coscia lato destro.

Accompagnato in ospedale da un suo “conoscente” e assistito dai sanitari, il ragazzo non è in pericolo di vita ed è tuttora ricoverato per le cure del caso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale impegnati nel ricostruire l’intera vicenda e nel verificare quanto dichiarato dalla vittima.

Sul luogo indicato i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato tre bossoli calibro 9. Sembrerebbe che il 21enne si trovasse lì mentre era a bordo del proprio scooter.

In precedenza, intorno alle 21, nei Quartieri Spagnoli un tassista è stato accoltellato alla schiena in seguito a una lite con alcuni giovane per urla e schiamazzi. I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti in via Francesco Girardi all’altezza del civico 82 dove poco prima un 49enne incensurato del posto, che di professione fa il tassista, era stato ferito con un colpo d’arma da taglio (probabilmente un coltello) alla schiena.

Lite nata con con alcuni ragazzi che sotto la sua abitazione stavano disturbando con urla e schiamazzi.

Il 49enne è stato medicato all’ospedale Pellegrini e giudicato guaribile in 10 giorni. Indagini in corso per individuare il gruppo di giovani. Al vaglio le immagini delle telecamere.

Giovanni Pisano