Due ordinanze sindacali per regalare all’arenile libero delle Sabbie Nere di Furbara, la zona che va dal castello di Santa Severa alla riserva naturale di Macchiatonda, uno spazio dedicato ai naturisti e agli amanti degli amici a quattro zampe.

Il primo cittadino Pietro Tideo ha firmato un’ordinanza sindacale per l’apertura di due specifiche spiagge riservate agli animali, la bau beach, e ai naturisti. Una misura fortemente voluta dal primo cittadino per consentire a tutti di “vivere il mare in piena libertà a contatto con la natura”, ha scritto su Facebook Tidei.

Regole e accortezze al fine di preservare l’ecosistema, il passaggio e l’attraversamento dell’area. Gli ospiti della spiaggia infatti dovranno provvedere a tenere pulito lo spazio utilizzato, portando via ogni tipologia di rifiuto. Vietata ogni forma di bivacco e campeggio.

Nello spazio ‘bau beach’, invece, gli animali potranno accedere alla spiaggia solo se dotati di guinzaglio e museruola e se in possesso di tutte le vaccinazioni previste per legge. I padroni sono responsabili del comportamento dei loro amici a quattro zampe: hanno infatti l’obbligo di eliminare dalla sabbia eventuali deiezioni e consentire agli animali di tuffarsi in mare solo nello specchio acqueo delimitato

Andrea Lagatta

Serena Console