Continua a far discutere in Ungheria la sconfitta elettorale di Viktor Orban dopo 16 anni di governo. Ma a fare veramente scalpore, è il retroscena secondo cui Istvan Tiborcz, genero dell’ex premier, avrebbe scommesso sulla sconfitta del suocero, traendone un massiccio profitto finanziario. La vicenda, è stata resa nota dalla giornalista statunitense Rachel Maddow, che nel suo podcast ha raccontato di come l’imprenditore si sarebbe trasferito negli Stati Uniti subito dopo il voto, gesto che non ha fatto altro che alimentare le già accese polemiche.

Come è stata realizzata la scommessa

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Tiborcz avrebbe operato attraverso Equilor Asset Management, fondo di investimento di cui possiede una quota. L’operazione, avrebbe previsto copiosi investimenti in obbligazioni sovrane e asset ungheresi effettuati anche nelle ore immediatamente precedenti al voto. Dopo la vittoria di Peter Magyar, subito sono saliti i rendimenti dei titoli, generando importanti profitti per il fondo. Attila Szabo, un gestore della società, ha dichiarato: “Ci aspettavamo che Tisza avrebbe vinto chiaramente le elezioni e ci siamo posizionati di conseguenza“.

Il patrimonio già al centro dell’attenzione

Il nome di Tiborcz non è nuovo alle cronache economiche. Secondo Forbes, l’imprenditore è il 13° uomo più ricco d’Ungheria. Il suo impero, comprende hotel di lusso, un golf club e compagnie assicurative. Ora, la rivelazione della sua scommessa sulla vittoria dell’opposizione ai danni del suocero, fa ovviamente sorgere degli interrogativi politici e finanziari. Le motivazioni che avrebbero portato a questa scelta restano poco chiare. Tuttavia, la notizia alimenta dei possibili sospetti su una possibile previsione anticipata dell’esito elettorale.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini