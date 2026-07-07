A Wimbledon si entra nella fase decisiva del torneo: con l’inizio dei quarti di finale il primo degli italiani a scendere in campo sarà Jannik Sinner. Il numero uno del mondo tornerà a giocare sul Campo 1, dove sfiderà il tedesco Jan-Lennard Struff, protagonista del miglior risultato della sua carriera in uno Slam. Il 36enne, infatti, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale di un Major grazie alle prestigiose vittorie ottenute contro Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz, confermando di attraversare un ottimo momento di forma, ma per Sinner l’obiettivo di conquistare l’accesso alla terza semifinale della carriera sui prati dell’All England Club e continuare la corsa verso la difesa del titolo, sembra essere veramente alla portata.

I precedenti tra Sinner e Struff

Quello tra Sinner e Struff non sarà un confronto inedito. I due si sono affrontati tre volte, tutte nel corso del 2024 nell’arco di pochi mesi, e in ogni occasione è stato l’altoatesino ad avere la meglio. L’ultimo precedente risale proprio alla passata stagione, con il bilancio che sorride nettamente all’azzurro, con 3 vittorie a zero. Il tedesco rappresenta indubbiamente un avversario insidioso quando riesce a trovare continuità con il servizio. La qualità di Sinner in risposta e la sua superiorità negli scambi da fondo campo, però, saranno gli elementi destinati a indirizzare la sfida a favore del numero uno del ranking mondiale.

Sinner in crescita

Il rendimento dell’azzurro è apparso in costante crescita nel corso del torneo, sebbene non abbia espresso il suo massimo livello. Anche contro Struff potrebbe non essere necessario ricorrere a tutte le proprie risorse, per gestire al meglio e non incorrere nuovamente in quei problemi – mai chiariti del tutto – accusati al Roland Garros.

Sinner oggi in tv: a che ora gioca con Struff, in palio la semifinale di Wimbledon

Il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si giocherà oggi come primo sul No.1 Court a partire dalle 14:00. Sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 251, in streaming su Sky Go e Now Tv.

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Luca Frasacco