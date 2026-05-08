Terzultimo turno di Serie A, ultimo di Serie B, e tutto è ancora aperto. Nella massima serie ci sono ancora da stabilire l’ultima retrocessa e l’ultima squadra che giocherà in Champions l’anno prossimo, mentre nella serie cadetta (tranne il Venezia già certo della Serie A), è tutto incredibilmente ancora in bilico. Dunque ecco la solita guida alle migliori partite del week end, e dove gustarsele.

Milan-Atalanta

Partita dal sapore europeo e delicatissima per la squadra di Allegri, che nell’ultimo mese è passata ad essere la principale anti Inter, ad una lotta al quarto posto che ora coinvolge anche lei. Il mister di Livorno ci ha scherzato tutto l’anno in conferenza stampa, rispondendo alle domande su un possibile Scudetto che l’obiettivo era raggiungere innanzitutto la quota Champions. Oggi, queste parole sono diventate realtà, e il Milan deve assolutamente ritrovare la vittoria per mettere un’ipoteca almeno sul quarto posto (ora è terzo), e non rischiare di buttare un’intera stagione dove è stata stabilmente dietro ai campioni d’Italia.

La partita andrà in scenda domenica 10 maggio allo stadio San Siro, alle 20:45, con i rossoneri che avranno anche la pressione di giocare dopo Juventus e Roma. I bianconeri, con una vittoria sabato a Lecce, si porterebbero momentaneamente al terzo posto, a +1 sui rossoneri, mentre i giallorossi, con una vittoria a Parma domenica alle 18:00, li aggancerebbero (sarebbero comunque quinti per lo scontro diretto a sfavore). La partita, sarà visibile su Dazn.

Lazio-Inter

Partita di cartello praticamente nulla per il campionato (i biancocelesti sono lontani dalle coppe, i nerazzuri sono Campioni d’Italia), ma che sarà l’antipasto della finale di Coppa Italia tra le due squadre che si affronteranno, sempre allo stadio Olimpico, quattro giorni dopo la sfida di Serie A. Rimane comunque uno dei migliori incroci del nostro campionato, dunque da gustarsi anche senza obiettivi in palio. Il match si giocherà sabato alle 18:00, e sarà visibile su Dazn.

Lecce-Juventus

Partita che dirà tantissimo per entrambe le squadre, con i padroni di casa che si devono guardare le spalle dalla Cremonese e scacciare i fantasmi della retrocessione. I bianconeri, devono ancora ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League ma, come detto, avrà di fronte un avversario che non si può permettere di non guadagnare punti. La partita andrà in scena al Via del Mare, sabato alle 20:45, e sarà visibile su Dazn e su Sky.

Pescara-Spezia

La partita forse più significativa delle 10 in contemporanea dell‘ultimo turno di questa Serie B. Speranze salvezza appese ad un filo quasi invisibile per il Pescara, che all’Adriatico dovrà vincere la sua partita contro lo Spezia e sperare che il Bari perda a Catanzaro. Con questa combinazione, i delfini aggancerebbero i biancorossi al diciassettesimo posto, l’ultimo valido per i playout, costringendo questi ultimi alla Serie C per il vantaggio nello scontro diretto. Ma il Catanzaro non ha nulla da chiedere a quest’ultimo turno, essendo matematicamente quinto e certo quindi di un posto ai playoff a prescindere da qualsiasi risultato. La partita, si giocherà questa sera alle 20:30 e sarà visibile su Dazn.

Virtus Entella-Carrarese

Partita fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di casa, che occupano momentaneamente il posto più alto della zona playout, sperano ancora nella salvezza diretta, distante un solo punto, mentre gli ospiti proveranno a vincere e a sperare in una serie di combinazioni per agganciare in extremis l’ottavo posto, l’ultimo valido per i playoff per la Serie A e distante due punti. Il match, andrà in scena questa sera alle 20:45, e sarà visibile su Dazn.

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Riccardo Tombolini