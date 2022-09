Nel nuovo Parlamento composto da 400 deputati e 200 senatori, il centrodestra avrà dalla sua 115 senatori e 237 deputati. Il centrosinistra 85 deputati a Montecitorio e 44 senatori a Palazzo Madama. Nello specifico il primo partito italiano, Fratelli d’Italia guidato da Giorgia Meloni, potrà contare su 66 senatori e 119 deputati.

La Lega di Matteo Salvini avrà 29 senatori e 67 deputati. Forza Italia di Berlusconi 18 senatori e 44 deputati. Un senatore e un deputato per il Maie, il Movimento associativo italiani all’estero elegge un senatore e un deputato. Bottino magro per la lista Noi Moderati, che ha corso in coalizione col centrodestra: un senatore e 7 deputati. Per Coraggio Italia del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, entra un solo senatore e nessun deputato.

Nel centrosinistra, il Pd di Enrico Letta avrà 40 senatori e 69 deputati. La lista che metteva insieme Sinistra Italiana e i Verdi ha eletto 4 senatori e 12 deputati. Più Europa di Emma Bonino (che non ce l’ha fatta) porta in Parlamento appena due deputati. Un solo deputato, che ha vinto nel collegio uninominale a Milano, per Impegno Civico di Luigi Di Maio: si tratta di Bruno Tabacci, eletto alla Camera. Vallée d’Aoste: per la lista in coalizione con il centrosinistra è stato eletto un solo deputato.

Nel Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte ci saranno 28 senatori e alla Camera 52 deputati. Mentre il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) di Carlo Calenda e Matteo Renzi ottiene 9 senatori e 21 deputati.

Infine il partito autonomista Svp porta alla Camera 3 deputati e a Palazzo Madama 2 senatori. Mentre Sud chiama Nord di De Luca ha eletto un deputato e un senatore.

CHI ENTRA E CHI ESCE: TUTTI I DEPUTATI ELETTI

Silvio Berlusconi torna al Senato, Emma Bonino e Luigi Di Maio fuori dal Parlamento. Debutto invece per Ilaria Cucchi, Claudio Lotito, Rita Dalla Chiesa e il virologo Andrea Crisanti.

Il Cav ottiene il seggio Lombardia U06, quello di Monza, conquistando oltre il 50% dei voti espressi nell’intero collegio. Ad uscire di scena c’è invece la ormai ex senatrice Emma Bonino, battuta insieme a Carlo Calenda nel collegio uninominale di Roma centro dall’esponente di FdI Lavinia Mennuni. Tra i grandi esclusi della XIX legislatura che si appresta ad aprirsi il ministro degli Esteri e fondatore di Impegno Civico, Luigi Di Maio, sconfitto nel collegio uninominale di Napoli-Fuorigrotta dall’ex compagno di partito ed ex ministro dell’Ambiente M5S, Sergio Costa. Terza, nello stesso collegio, Maria Rosaria Rossi (centrodestra) e solo quarta la ministra per il Sud, Mara Carfagna, candidata del Terzo polo (eletta però nel collegio proporzionale della Puglia). Fuori dal Parlamento anche tutti gli altri esponenti di Ic, a livello nazionale fermo sotto l’1%, come Vincenzo Spadafora, Lucia Azzolina e Manlio Di Stefano. Unico a spuntarla Bruno Tabacci, politico di lungo corso e sottosegretario uscente alla Presidenza del Consiglio, eletto nel collegio uninominale della Camera Lombardia 1 (Milano).

Tra le forze politiche che non raggiungono la soglia del 3% anche ItalExit e Unione popolare: nessun seggio, dunque, né per Gianluigi Paragone – eletto al Senato nel 2018 con i 5 Stelle e poi espulso dal Movimento – né per l’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Poco sotto il 3% anche +Europa, che però annuncia richiesta di riconteggio. Manca la riconferma il senatore leghista Simone Pillon: “Il mio seggio non è scattato – spiega – ma io non mi arrendo. Resto a disposizione della Lega e del centrodestra e continuerò a difendere la vita, la famiglia e i valori cristiani dove e come Dio vorrà”.

Mentre a Palazzo Madama debutta Ilaria Cucchi, attivista e sorella di Stefano, il giovane ucciso a Roma nel 2009 mentre era in custodia cautelare, eletta con il 40% nel collegio uninominale di Firenze sotto il simbolo Alleanza Verdi Sinistra. La spunta anche il compagno di lista e sindacalista, Aboubakar Soumahoro, fermo in seconda posizione dopo Daniela Dondi (centrodestra) nel collegio uninominale di Modena ma ripescato nel proporzionale. Centra l’obiettivo anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, eletto all’uninominale per il Senato in Molise sotto il simbolo di Forza Italia.

Lato centrosinistra, Pier Ferdinando Casini, candidato a Montecitorio, batte all’uninominale Vittorio Sgarbi (centrodestra) nel ‘fortino’ rosso di Bologna. Salvo l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, questa volta in corsa per FdI, battuto dal segretario di +Europa Benedetto Della Vedova nel collegio uninominale di Milano per la Camera ma ‘ripescato’ nel proporzionale. Per +Europa, invece, l’unico altro rieletto è Riccardo Magi a Torino.

Diventa senatore Andrea Crisanti candidato come capolista del centrosinistra nella circoscrizione estero per il Senato. “Non ho mai fatto una campagna elettorale prima d’ora, sono soddisfatto di un risultato elevatissimo che non mi aspettavo”, commenta il virologo a LaPresse, diventato noto durante la pandemia. Tra i big del Pd, perdono il posto in Parlamento Emanuele Fiano – battuto da Isabella Rauti di FdI nel collegio uninominale di Sesto San Giovanni, l’ormai ex Stalingrado d’Italia – Andrea Marcucci, Stefano Ceccanti, Filippo Sensi e Monica Cirinnà. Fuori anche l’ex ministra di Iv, Teresa Bellanova. Resta in Senato, invece, la presidente Maria Elisabetta Casellati. Dalla tv a Montecitorio la conduttrice di Mediaset Rita Dalla Chiesa, candidata azzurra ed eletta deputata in Puglia. Risultato negativo per l’economista Carlo Cottarelli, candidato per il Pd al Senato nel collegio uninominale di Cremona, dove però prevale la pasionaria di Fratelli d’Italia Daniela Santanché. L’ex ‘mr. spending review’ si salva però grazie al proporzionale.

TUTTI I CANDIDATI ELETTI IN PARLAMENTO

Gli eletti alla Camera per il centrodestra

Andreuzza Giorgia

Arruzzolo Giovanni

Bagnai Alberto

Bagnasco Roberto

Battilocchio Alessandro

Battistoni Francesco

Bellomo Davide

Benvenuti Gostoli Stefano Maria

Bicchielli Giuseppe

Bisa Ingrid

Bitonci Massimo

Bordonali Simona

Brambilla Michela Vittoria

Buonguerrieri Alice

Caiata Salvatore

Calderone Tommaso

Antonino Calovini

Giangiacomo Candiani

Stefano Cangiano

Gerolamo Cannata

Giovanni Luca

Cannizzaro Francesco

Caparvi Virginio

Cappellacci Ugo

Caretta Maria Cristina

Carloni Mirco

Casasco Maurizio

Cattaneo Alessandro

Cattoi Vanessa

Cavandoli Laura

Cavo Ilaria

Cesa Lorenzo

Ciaburro Monica

Ciancitto Francesco

Maria Salvatore

Ciocchetti Luciano

Coin Dimitri

Colosimo Chiara

Colucci Alessandro

Comaroli Silvana

Congedo Saverio

Coppo Marcello

Crippa Andrea

D’Attis Mauro

Dalla Chiesa Rita

Dara Andrea

De Bertoldi Andrea

De Corato Riccardo

Delmastro Delle Vedove Andrea

Dondi Daniela

Ferro Wanda

Fontana Lorenzo

Foti Tommaso

Frassinetti Paola

Frassini Rebecca

Freni Federico

Furgiuele Domenico

Gardini Elisabetta

Gatta Giacomo

Gava Vannia

Giagoni Dario

Giglio Vigna Alessandro

Giorgetti Giancarlo

Giorgianni Carmen Letizia

Giovine Silvio

Gusmeroli Alberto Luigi

Iaia Dario

Lampis Gianni

Latini Giorgia

Lupi Maurizio

Maccanti Elena

Malaguti Mauro

Mantovani Lucrezia Maria Benedetta

Fascina Marta

Maschio Ciro

Matera Mariangela

Matone Simonetta

Mazzetti Erica

Meloni Giorgia

Minardo Antonino

Molinari Riccardo

Molteni Nicola

Montaruli Augusta

Montemagni Elisa

Morrone Jacopo

Nevi Raffaele

Nisini Tiziana

Nordio Carlo

Osnato Marco

Ottaviani Nicola

Palombi Alessandro

Panizzut Massimiliano

Pella Roberto

Pellicini Andrea

Pierro Attilio

Pisano Calogero

Polo Barbara

Raimondo Carmine Fabio

Rampelli Fabio

Ravetto Laura

Rixi Edoardo

Rizzetto Walter

Romano Francesco Saverio

Rossello Cristina

Rossi Fabrizio

Rotondi Gianfranco

Rotelli Mauro

Rubano Francesco Maria

Ruspandini Massimo

Saccani Gloria

Sasso Rossano

Semenzato Martina

Sorte Alessandro

Stefani Alberto

Sudano Valeria Maria Carmela

Tajani Antonio

Tenerini Chiara

Testa Guerino

Trancassini Paolo

Varchi Maria Carolina

Vietri Maria Immacolata

Ziello Edoardo

Zucconi Riccardo

Gli eletti alla Camera per il centrosinistra

Bonelli Angelo

Ciani Paolo

Della Vedova Benedetto

De Maria Andrea

Fossi Emiliano

Gianassi Federico

Magi Riccardo

Malavasi Ilenia

Merola Virginio

Morassut Roberto

Pastorino Luca

Tabacci Bruno

Gli eletti alla Camera per il Movimento 5 stelle

Aiello Davide

Amato Gaetano

Auriemma Carmela

Carotenuto Dario

Caso Antonio

Costa Sergio

Di Lauro Carmela

Orrico Anna Laura

Pellegrini Marco

Penza Pasqualino

Gli eletti alla Camera per Azione e Italia Viva

Antonio D’Alessio

Daniela Ruffino

Davide Faraone

Elena Bonetti

Enrico Costa

Ettore Rosato

Fabrizio Benzoni

Francesco Bonifazi

Giulia Pastorella

Giulio Cesare Sottanelli

Giuseppe Castiglione

Luigi Marattin

Maria Chiara Gadda

Maria Elena Boschi

Mara Carfagna

Matteo Richetti

Mauro Del Barba

Naike Gruppioni

Roberto Giachetti

Valentina Grippo

Gli eletti alla Camera per De Luca sindaco d’Italia

Gallo Francesco

Gli eletti alla Camera per Südtiroler Volkspartei

Gebhard Renate

Schullian Manfred



Gli eletti alla Camera per Vallée d’Aoste

Franco Manes

Sono 74 i seggi uninominali assegnati al Senato: 59 sono andati al centrodestra, 7 alla coalizione di centrosinistra, 5 al Movimento 5 stelle, 2 al Südtiroler Volkspartei, uno al movimento dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca.

Gli eletti al Senato per il centrodestra

Alberti Casellati Maria Elisabetta

Ambrogio Paola

Balboni Alberto

Bergesio Giorgio Maria

Berlusconi Silvio

Bernini Anna Maria

Berrino Giovanni

Biancofiore Micaela

Bizzotto Mara

Bongiorno Giulia

Borghesi Stefano

Centinaio Gian Marco

Ciriani Luca

Cosenza Giulia

Craxi Stefania

De Carlo Luca

De Poli Antonio

Durigon Claudio

Fallucchi Anna Maria

Farolfi Marta

Fazzone Claudio

Garnero Santanchè Daniela

Iannone Antonio

La Pietra Patrizio Giacomo

La Russa Ignazio Benito Maria

Leonardi Elena

Liris Guido Quintino

Lotito Claudio

Marti Roberto

Melchiorre Filippo

Mennuni Lavinia

Mieli Ester

Minasi Clotilde

Murelli Elena

Musumeci Nello

Nastri Gaetano

Nocco Vita Maria

Pera Marcello

Petrenga Giovanna

Petrucci Simona

Pirovano Daisy

Potenti Manfredi

Pucciarelli Stefania

Rapani Ernesto

Rauti Isabella

Romeo Massimiliano

Ronzulli Licia

Russo Raoul

Sallemi Salvatore

Silvestroni Marco

Sisto Francesco Paolo

Speranzon Raffaele

Spelgatti Nicoletta

Terzi di Sant’Agata Giuliomaria

Testor Elena

Tosato Paolo

Zaffini Francesco

Zangrillo Paolo

Zedda Antonella

Gli eletti al Senato per il centrosinistra

Casini Pier Ferdinando

Cucchi Ilaria

Giorgis Andrea

Misiani Antonio

Patton Pietro

Rando Vincenza

Spagnolli Luigi

Gli eletti al Senato per il Movimento 5 stelle

Bevilacqua Dolores

Castellone Maria Domenica

De Rosa Raffaele

Lopreiato Ada

Mazzella Orfeo

Gli eletti al Senato per Azione e Italia Viva

Barbara Masini

Carlo Calenda

Daniela Sbrollini

Giuseppina Versace

Lisa Noja

Marco Lombardo

Maria Stella Gelmini

Matteo Renzi

Raffaella Paita

Gli eletti al Senato per De Luca sindaco d’Italia

Musolino Dafne

Gli eletti al Senato per Südtiroler Volkspartei

Unterberger Juliane

Durnwalder Meinhard

Gli eletti nel proporzionale alla Camera

Nel proporzionale, i seggi conquistati alla Camera dal centrodestra sono 114: Fratelli d’Italia ha 69 seggi, la Lega 23, Forza Italia 22 e nessuno Noi Moderati. Al centrosinistra vanno 68 seggi: 57 per il Pd, 11 per Alleanza Verdi-Sinistra, nessuno per +Europa e Impegno Civico. Per il M5S 41 seggi, 21 per il Terzo Polo e 1 per Südtiroler Volkspartei.

Gli eletti nel proporzionale al Senato

Al Senato, nel proporzionale per il centrodestra sono stati eletti 56 candidati: 34 di FdI, 13 della Lega, 9 di Fi. Per il centrosinistra, dei 34 eletti nella quota proporzionale ci sono 31 del Pd e 3 dell’Alleanza Verdi-Sinistra. Nel M5S sono 23 gli eletti nel proporzionale. Per Azione-Italia Viva tutti i 9 senatori sono stati eletti nel proporzionale.

