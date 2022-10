Questa mattina doveva giurare e insediarsi così al ministero dell’Università e della Ricerca, scorporato da quello dell’Istruzione per volontà della neo premier Giorgia Meloni, così da poter accontentare gli alleati.

E quale canzone migliore come ‘sottofondo’ se non “T’appartengo” di Ambra Angiolini, avrà pensato la neo ministra Anna Maria Bernini? L’ex capogruppo di Forza Italia al Senato questa mattina ha condiviso per i suoi followers su Instagram una serie di ‘story’ che, a tema musicale, hanno descritto la sua prima giornata da ministro.

Non potevano mancare dunque le parole di Ambra, “Adesso giura”, ad accompagnare la ministra verso la firma dell’incarico nel salone delle feste del Quirinale, per giurare davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Una scelta musicale che ha scatenato l’ironia della rete, tanto da spingere i social media manager della ministra a cancellarla, ormai troppo tardi visto che i filmati sono apparsi un po’ ovunque sul web.

La storia su Instagram della Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini durante il giuramento#governoMeloni pic.twitter.com/LTu0rZ3o1y — Pietro Raffa (@pietroraffa) October 22, 2022

Altre ‘storie’ apparse su Instagram per raccontare la giornata da ministra avevano invece come colonna sonora Vasco Rossi, Ligabue, Lucio Battisti e “Un nuovo inizio (Principesse per sempre)” di Noemi. Su quest’ultima base si vede la Bernini in video camminare verso il Quirinale mentre la cantante canta un enfatico: “Oltre il buio oltre le maree / Segui il cuore segui chi sei / Stai con me sulle ali della libertà”.

Come detto, le stories sono state cancellate e ora sul profilo Instagram del ministro campeggia solo il saluto al giovane Francesco Valdiserri, il ragazzo di 18 anni, figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, investito e ucciso mercoledì a Roma su via Cristoforo Colombo. Il ministro era infatti presente questa mattina ai funerali del ragazzo assieme alla premier Giorgia Meloni, al ministero degli Esteri Antonio Tajani e al presidente del Senato Ignazio La Russa.

