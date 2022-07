L’aveva detto: “Voglio combattere a Napoli”. E a Napoli combatterà. Carlo “Carlito” De Novellis difenderà il prossimo 7 ottobre la cintura di campione italiano dei pesi medi. Lo sfidante sarà Gianluca Pappalardo. “Sono sempre stato abituato ad andare fuori casa ma spero di portare un incontro per la cintura, un titolo, qui a Napoli. Sarebbe una grandissima occasione”, raccontava il campione in un’intervista a questo giornale dopo aver conquistato il titolo lo scorso marzo. Un’impresa sportiva.

Perché Carlo De Novellis, 41 anni, erede di una famiglia di sportivi – lo zio Gennaro primo napoletano ciclista professionista; la zia Anna judoka di livello mondiale; il nonno Carlo combatteva durante la guerra per i militari – e rampollo della pugilistica omonima fondata dal padre Guido, al Rione Traiano a Napoli, nel 1988, ha fatto a pugni perfino con la boxe. Dopo gli esordi da promessa, la Nazionale, i primi titoli, la Coppa Italia, si è fermato. Per otto anni.

Lo scorso marzo, al Palazzetto Città di Vicenza ha avuto la meglio su Andrea Roncon, di dieci anni più giovane. Dieci riprese esuberanti, a schivare, incrociare, rientrare. Il verdetto non ha lasciato scampo a interpretazioni. “È il risultato di tanti sacrifici. Siamo riusciti dopo tanti anni a portare il tricolore al Rione Traiano e a Napoli. A Vicenza c’erano almeno una settantina di napoletani. Hanno lasciato le proprie cose, la famiglia e tutto, perciò dedico anche a loro questo successo”. E al padre, “che l’aspettava da anni questa vittoria”.

Carlito si è imposto così nella sua last dance e se n’è conquistata almeno un’altra, questa volta in casa, e finalmente. L’organizzazione sarà della stessa ASD Pugilistica De Novellis. L’incontro dovrebbe forse tenersi all’Arena Flegrea, a Fuorigrotta (location da confermare). Arena che si prefigura ulteriormente vulcanica per il tifo a supporto del beniamino di casa. Uno scontro anche tra due generazioni di pugili.

Lo sfidante sarà infatti Gianluca Pappalardo, della Boxe Cavallari 1999. Siciliano, di Misterbianco di Catania, ma nato in Germania. Ha 24 anni e un record da professionista di dieci incontri. Nove vittorie (due per ko) e una sconfitta, all’esordio del 2018. L’ultima volta sul ring lo scorso novembre, vittoria ai punti contro Kassimou Mouhamadou. La sua boxe tende a venire sempre avanti, a tenere un ritmo alto, si ispira a Manny Pacquiao. È stato due volte campione italiano dilettanti e ha vinto due volte il Trofeo delle Cinture. La scorsa primavera, con l’allenatore Joe Vargas Estrada, si è allenato a San Diego, in California, con David Benavidez e ha incontrato l’ex campione del mondo dei massimi Andy Ruiz. Non si è mai nascosto, rincorre il titolo da qualche anno ormai. Sarà una grande Notte di Boxe a Napoli.

